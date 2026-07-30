Cruz Roja le confirma cuadro severo de apendicitis; HG450 le dio paracetamol y se negó a operarlo

Lo que comenzó como un dolor agudo terminó en una pesadilla médica y financiera para una familia duranguense. Tras presuntamente sufrir negligencia e indiferencia en el Hospital General 450, hoy piden apoyo de la ciudadanía para poder liquidar la cuenta de la clínica privada que le salvó la vida a un joven de nombre Julio Alanís.

​De una pastilla de paracetamol a una cirugía de emergencia

​El jueves pasado, el joven Julio fue trasladado de emergencia desde el poblado San Vicente de Chupaderos al Hospital General 450 debido a un fuerte malestar. Sin embargo, en el nosocomio solo le administraron paracetamol y descartaron la gravedad de su estado.

Los familiares de Julio señalan que cada vez se sentía peor, por lo que decidieron acudir a la Cruz Roja, donde luego de análisis y ultrasonidos se le confirmó un cuadro severo de apendicitis.

Aunque en la Cruz Roja se le emitió un pase directo y urgente para quirófano, en el Hospital General 450 se negaron a operarlo, argumentando que "no era tan grave".

​"Fueron bastante negligentes a pesar de que mi hermano se estaba muriendo", denunció Amanda, hermana del afectado, ante los medios de comunicación.

​Operación de riesgo y cuenta en aumento

La familia de Julio optó por ingresarlo a una clínica privada, debido a la gravedad en su estado de salud. Al intervenirlo, los cirujanos descubrieron que el apéndice ya había comenzado a perforarse, liberando pus y materia fecal , lo que pone en riesgo otros órganos y podría requerir una segunda cirugía.

​La intervención inicial tiene un costo de 35 mil pesos, pero sumando los días de hospitalización, medicamentos y observaciones, la deuda ronda los 70 mil pesos, cifra imposible de cubrir para esta familia de escasos recursos, que incluso ya ha comenzado a vender sus bienes.

Familia pide apoyo para saldar la cuenta médica

La familia de Julio solicita apoyo de la sociedad para poder saldar la cuenta médica y continuar con su tratamiento.

Si deseas apoyar te puedes comunicar al número 618 231 39 61, con la hermana del joven, de nombre Amanda Alanís.

​Cualquier aportación, por pequeña que sea, marcará la diferencia para Julio y su familia.