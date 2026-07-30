Cruz Roja le confirma cuadro severo de apendicitis; HG450 le dio paracetamol y se negó a operarlo
Lo que comenzó como un dolor agudo terminó en una pesadilla médica y financiera para una familia duranguense. Tras presuntamente sufrir negligencia e indiferencia en el Hospital General 450, hoy piden apoyo de la ciudadanía para poder liquidar la cuenta de la clínica privada que le salvó la vida a un joven de nombre Julio Alanís.
De una pastilla de paracetamol a una cirugía de emergencia
El jueves pasado, el joven Julio fue trasladado de emergencia desde el poblado San Vicente de Chupaderos al Hospital General 450 debido a un fuerte malestar. Sin embargo, en el nosocomio solo le administraron paracetamol y descartaron la gravedad de su estado.
Los familiares de Julio señalan que cada vez se sentía peor, por lo que decidieron acudir a la Cruz Roja, donde luego de análisis y ultrasonidos se le confirmó un cuadro severo de apendicitis.
Aunque en la Cruz Roja se le emitió un pase directo y urgente para quirófano, en el Hospital General 450 se negaron a operarlo, argumentando que "no era tan grave".
"Fueron bastante negligentes a pesar de que mi hermano se estaba muriendo", denunció Amanda, hermana del afectado, ante los medios de comunicación.
Operación de riesgo y cuenta en aumento
La familia de Julio optó por ingresarlo a una clínica privada, debido a la gravedad en su estado de salud. Al intervenirlo, los cirujanos descubrieron que el apéndice ya había comenzado a perforarse, liberando pus y materia fecal, lo que pone en riesgo otros órganos y podría requerir una segunda cirugía.
La intervención inicial tiene un costo de 35 mil pesos, pero sumando los días de hospitalización, medicamentos y observaciones, la deuda ronda los 70 mil pesos, cifra imposible de cubrir para esta familia de escasos recursos, que incluso ya ha comenzado a vender sus bienes.
Familia pide apoyo para saldar la cuenta médica
La familia de Julio solicita apoyo de la sociedad para poder saldar la cuenta médica y continuar con su tratamiento.
Si deseas apoyar te puedes comunicar al número 618 231 39 61, con la hermana del joven, de nombre Amanda Alanís.
Cualquier aportación, por pequeña que sea, marcará la diferencia para Julio y su familia.