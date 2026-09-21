¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán tras su operación de cadera? Esto sabemos

Alejandra Guzmán volvió a generar preocupación entre sus seguidores después de sufrir una luxación de cadera durante un concierto realizado la noche del sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

La propia intérprete explicó posteriormente que no sufrió una fractura y agradeció al doctor Eduardo Arévalo por la atención recibida.

¿Qué ocurrió durante el concierto de Alejandra Guzmán?

El incidente ocurrió cuando la cantante realizaba una de sus coreografías durante los primeros minutos del espectáculo . Guzmán comenzó a tener dificultades para sostenerse de pie y fue auxiliada por sus bailarines antes de informar al público que sentía que su cadera se había salido de lugar.

Ante el dolor y la imposibilidad de continuar, personal médico ingresó al escenario y posteriormente la artista fue trasladada en ambulancia a un hospital. El concierto terminó suspendido y quedó pendiente su reprogramación.

Aunque inicialmente algunos reportes hablaron de una nueva intervención, la información difundida hasta ahora señala que los médicos atendieron la luxación y recolocaron la cadera.

¿Cómo se encuentra actualmente Alejandra Guzmán?

Pese al aparatoso momento vivido en Veracruz, la cantante se mostró de buen ánimo después de recibir atención médica. Incluso bromeó cantando sobre las piezas de titanio que lleva en el cuerpo y reiteró que la fecha suspendida no está cancelada definitivamente, sino que buscará retomarla posteriormente .

Los problemas de cadera no son nuevos para la intérprete de Eternamente bella. Guzmán cuenta con prótesis de titanio y ha atravesado múltiples procedimientos médicos a lo largo de los últimos años.

Médico recomienda reposo y un posible cambio de prótesis

La información más reciente apunta a que Alejandra Guzmán sufrió específicamente una luxación. Así, aunque Alejandra Guzmán se encuentra estable y pudo abandonar el hospital, su regreso inmediato a los escenarios todavía dependerá de la evolución de la lesión y de las indicaciones de sus médicos.

Mientras la cantante ha manifestado su intención de volver cuanto antes, el reporte médico difundido este lunes apunta a un periodo de recuperación más prolongado.