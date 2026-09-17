¿Cuál es el estado de salud de Gala Montes, exintegrante de La Casa de los Famosos? Esto se sabe

La actriz y cantante Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales después de mostrar un cambio radical en su apariencia: decidió raparse parte de la cabeza y adoptar un estilo cercano al mohicano.

La transformación provocó numerosos comentarios y reavivó las especulaciones sobre su estado físico y emocional , las cuales tomaron fuerza durante y después de su breve participación en La Casa de los Famosos México.

Gala Montes explica por qué decidió raparse

Durante una entrevista en vivo con el periodista Javier Ceriani, Gala Montes señaló que su transformación responde principalmente a una decisión personal. De acuerdo con la actriz, el cabello largo suele relacionarse con determinados estándares de belleza impuestos a las mujeres, por lo que deseaba experimentar con una imagen diferente.

La cantante también reconoció que los comentarios en los que la comparaban con Britney Spears y aseguraban que estaba atravesando una crisis influyeron en su decisión. En lugar de intentar responder a cada publicación, optó por llevar el cambio todavía más lejos y raparse algunas zonas de la cabeza.

Su nuevo estilo incluye áreas cortas en la parte frontal, un fleco al centro y una especie de mohicano doble.

¿Gala Montes tiene algún problema de salud?

Hasta el momento, Gala Montes no ha confirmado que padezca alguna enfermedad grave ni que haya experimentado el supuesto brote psicótico mencionado por algunos usuarios y publicaciones. Por el contrario, en transmisiones realizadas mediante sus redes sociales sostuvo que se encuentra bien.

Las especulaciones aumentaron debido a una serie de videos publicados por la propia actriz y a su salida anticipada de La Casa de los Famosos México, donde permaneció solamente dos días. En un primer momento, algunas versiones relacionaron su abandono con una posible situación médica, sin embargo, posteriormente ella aseguró que la decisión se debió a diferencias con la producción del programa.

Montes también respondió a los señalamientos sobre un supuesto consumo problemático de sustancias. La actriz reconoció que consume marihuana, pero afirmó que lo hace por motivos médicos.

De esta manera, lo que se sabe sobre su estado actual proviene principalmente de sus propias declaraciones, Gala Montes afirma que está bien, sostiene que su salida del reality obedeció a un desacuerdo laboral y presenta su corte de cabello como una decisión estética y personal, no como consecuencia de un padecimiento.