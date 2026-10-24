¿Cuál es el estado de salud de Manuel 'El Flaco' Ibánez? Esto es lo que sabemos

La salud del actor mexicano Manuel 'El Flaco' Ibáñez generó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que se encontraba hospitalizado y necesitaba donadores de sangre.

El comediante de 80 años, reconocido por interpretar a Jorjais en la serie Vecinos, permanece internado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México. Sin embargo, su hija Daniela Ibáñez salió a aclarar la situación y aseguró que su padre se encuentra estable, por lo que pidió evitar información alarmista.

¿Qué le pasó a Manuel 'El Flaco' Ibáñez?

De acuerdo con información proporcionada por Daniela Ibáñez a TVNotas este sábado 24 de octubre, el actor presentó una complicación médica después de que se le reventara una úlcera , situación por la que necesitó atención hospitalaria.

La actriz explicó que su padre se encuentra bajo observación médica, aunque su evolución ha sido favorable. Asimismo, aclaró que la solicitud de donadores responde a la necesidad de reponer la sangre utilizada durante su tratamiento y no significa necesariamente que se encuentre en estado crítico.

A través de sus redes sociales, Daniela también agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que su padre está estable.

¿Por qué solicitan donadores de sangre para el actor?

La familia del intérprete mantiene una convocatoria para conseguir personas con sangre tipo O negativo, debido a que se trata de un grupo sanguíneo relativamente poco común.

Los interesados que acudieron para donar tuvieron que acudir al Hospital ABC de Santa Fe, donde cumplieron con los requisitos médicos correspondientes, entre ellos tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y presentar una identificación oficial.

Cabe recordar que, durante junio de este mismo año, Manuel Ibáñez también enfrentó problemas de salud que requirieron una intervención quirúrgica tras detectarle un aneurisma en la aorta, procedimiento del que logró recuperarse favorablemente.

Por ahora, su familia ha reiterado que el actor se encuentra estable y continúa recibiendo atención médica, mientras sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su recuperación.