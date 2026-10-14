¿Cuál es el estado de salud de Ramón Ayala? Esto es lo que sabemos del cantante

El estado de salud de Ramón Ayala volvió a generar preocupación después de que este miércoles 14 de octubre circularan reportes sobre una presunta hospitalización de emergencia.

Las alarmas se encendieron debido a que el aclamado músico ha tenido antecedentes médicos un tanto alarmantes.

¿Qué se sabe del estado de Ramón Ayala?

La información fue compartida por Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic, quien señaló que el músico habría sido llevado a un hospital después de caerse y fracturarse un hombro .

Por separado, el creador de contenido Esteban Leyte también difundió una versión sobre el supuesto accidente, aunque mencionó una fractura en el brazo. Esta diferencia entre los reportes impide precisar cuál sería la lesión del llamado “Rey del Acordeón”.

Tampoco se ha confirmado la fecha exacta del percance, el hospital donde estaría recibiendo atención o si necesitaría alguna intervención quirúrgica. Por ahora, la información sobre su presunta estabilidad procede de estos reportes, sin un parte médico público que la respalde.

Sus problemas de movilidad habían llamado la atención

La noticia surge días después de que Ramón Ayala, de 80 años, se presentara el sábado 10 de octubre en la Plaza de Toros La México, como parte de su despedida de los escenarios.

Durante esa actuación, el músico apareció en silla de ruedas y tocó el acordeón ante sus seguidores. En ocasiones anteriores había hablado sobre la debilidad en sus piernas y las caídas que ha sufrido.

Además, el pasado 18 de septiembre reveló que había permanecido hospitalizado durante varios días por neumonía y que buscaba recuperarse para continuar con sus compromisos profesionales.

¿Se suspenderán sus próximas presentaciones?

La presunta lesión también abrió interrogantes sobre la continuidad de sus conciertos. No obstante, las fuentes revisadas no señalan cancelaciones confirmadas a causa de este reporte.

Será necesaria una actualización de su familia o equipo para esclarecer si ocurrió el accidente, conocer el diagnóstico y determinar si habrá cambios en su agenda.