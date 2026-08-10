¿Cuál es el restaurante de barbacoa donde comió Harry Styles en su estancia en México?

La presencia de Harry Styles en El Hidalguense llamó rápidamente la atención entre seguidores del cantante y usuarios de redes sociales, especialmente porque el británico ha sido visto recorriendo diferentes zonas de la Ciudad de México durante su estancia.

Styles se encuentra en el país como parte de su gira “Together, Together”, con la que programó seis presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

¿A qué restaurante fue?

La visita de Harry Styles a El Hidalguense puso nuevamente bajo los reflectores a uno de los restaurantes más conocidos de la Ciudad de México cuando se habla de barbacoa tradicional.

Sin embargo, más allá de la presencia del exintegrante de One Direction, El Hidalguense cuenta con una larga reputación entre los amantes de la cocina mexicana, especialmente por mantener una propuesta enfocada en los sabores y técnicas tradicionales del estado de Hidalgo.

Ubicado en la colonia Roma Sur, el restaurante se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan probar barbacoa de borrego, consomé y otros platillos característicos de esa región del país .

¿Por qué es famoso?

El Hidalguense es un restaurante especializado principalmente en barbacoa de borrego preparada al estilo hidalguense, uno de los platillos más representativos del centro de México.

Su propuesta gira alrededor de la preparación tradicional de la carne, acompañada por elementos clásicos como tortillas, salsas y consomé. A lo largo de los años, el establecimiento ha ganado reconocimiento tanto entre comensales nacionales como entre visitantes extranjeros interesados en conocer propuestas auténticas de la gastronomía mexicana.

Además de la barbacoa, su menú incluye pancita, mixiotes y otras preparaciones que mantienen una fuerte relación con la cocina hidalguense.

El paso de Harry por El Hidalguense, puso el foco en un restaurante cuya principal carta de presentación no son las celebridades, sino una propuesta dedicada a preservar la barbacoa y la cocina tradicional de Hidalgo.