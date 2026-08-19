¿Cuál es la probabilidad de lluvia para este jueves 19 de agosto?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este jueves condiciones mayormente estables en Durango, con baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del estado, incluida la capital.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones que pudieran presentarse serían ligeras, con acumulados de hasta cinco milímetros, principalmente en algunas zonas de la entidad.

Para la ciudad de Durango se espera una mañana con cielo mayormente despejado y una tarde con incremento de nubosidad ; sin embargo, la posibilidad de lluvia es mínima y, en caso de presentarse, sería de baja intensidad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 14 grados Celsius durante la mañana, una máxima de 31 grados por la tarde y 18 grados por la noche. Las rachas de viento podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora.

Respecto a las temperaturas registradas la mañana del miércoles, San Bernardo reportó la mínima estatal con seis grados Celsius, seguido de Hidalgo con 10; Canatlán con 12; Poanas y Nuevo Ideal con 13; Vicente Guerrero y la ciudad de Durango con 14; Santiago Papasquiaro con 16; Ocampo con 17; Guadalupe Victoria con 18; Indé con 20; Topia y Lerdo con 21; Tamazula con 22 y Cuencamé con 24 grados.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 37 grados Celsius en Tamazula, Cuencamé y Ocampo; 34 en Topia y Lerdo; 33 en Indé; 32 en Santiago Papasquiaro, Poanas y la ciudad de Durango; y 30 grados en San Bernardo.