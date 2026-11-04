¿Cuáles son los 3 estados con alerta de lluvias fuertes para HOY miércoles 4 de noviembre?

Aunque las lluvias comienzan a bajar de intensidad en gran parte de México, y las temperaturas comienzan a descender aún más, algunos estados siguen registrando precipitaciones, por lo que este miércoles 4 de noviembre no será la excepción.

Desde el pasado mes de mayo comenzó oficialmente la temporada de lluvias en México, que se extendió durante varios meses e incluso se intensificó más entre julio y septiembre, con el pronóstico de precipitaciones fuertes en gran parte del país.

Sin embargo, con la llegada de los últimos meses del año estas condiciones comienzan a disminuir, mientras el frío comienza a avanzar por gran parte del país.

Actualmente, aunque siguen registrándose condiciones que propician lluvias en México, estas son de menor intensidad que las registradas hace unas semanas.

¿Qué dice el SMN?

En su más reciente reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para este miércoles 4 de noviembre una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del país, causará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en algunos estados, así como intervalos de chubascos en algunas otras entidades de la misma región.

Además, el SMN prevé que canales de baja presión en el interior de México y el ingreso de aire húmero del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos y lluvias aisladas, mientras que el frente frío 4 sobre el noreste del territorio nacional también ocasionará lluvias, aunque no tan intensas, en esta zona.

Estados que tendrán lluvias HOY 4 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico del SMN para este viernes 4 de noviembre, se prevé que las mayores precipitaciones se registren serán chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en los estados de Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

De igual manera, ser prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Para el resto de la semana se siguen registrando pronóstico de precipitaciones, pues para el jueves 5 de noviembre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en los estados de Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste), así como intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí y Estado de México.

Aunque las condiciones lluviosas continuarán en las próximas semanas, estas irán disminuyendo mientras el frío se apodera del clima en gran parte de México.