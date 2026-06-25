¿Cuándo abre el nuevo Costco en México? Revelan la fecha oficial de inauguración

Durante las últimas horas, el tema de la cadena de supermercados de Costco se volvió tendencia, esto debido a que ya se anunció la fecha en que abrirá sus puertas una nueva tienda de autoservicio.

Este nuevo supermercado tendrá ubicación en México; el anuncio causó miles de reacciones entre los usuarios de distintas plataformas. La construcción del nuevo proyecto dará inicio en las próximas semanas.

Cabe recordar que ya existe una sede de la cadena de supermercados en esta ciudad, pero esta será derribada una vez que se haya terminado de construir la nueva tienda.

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¿Dónde será ubicada la nueva sucursal de Costco?

Óscar Tristán Rodríguez Godoy, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Aguascalientes, declaró que la nueva sucursal de Costco que abrirá sus puertas en México estará ubicada en Boulevard Aguascalientes Norte #802, en el estado de la capital hidrocalida.

¿Cuándo será la apertura del nuevo supermercado?

El costo en Aguascalientes podría abrir sus puertas en el primer bimestre del 2027; mencionar los consumidores que la demolición de la tienda anterior y la nueva sucursal no tendrá ninguna interrupción en el servicio.

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¿Cómo será la nueva sucursal de la cadena Costco?

La directora jurídica de Costco México, Patricia Quiles Arteaga, explicó que para la construcción de esta nueva sucursal se realizó una inversión de 100 millones de dólares. El alto costo de la construcción de la tienda se debe a que se adquirió un terreno cercano a la sucursal que ya existe; por lo tanto, será un total de 90 mil metros cuadrados.

Además de la sucursal que se construirá, también se añadirá al plano arquitectónico una gasolinera, la cual se ubicará en el espacio donde actualmente es el almacén de Costco; además, se ampliará el estacionamiento para una capacidad de 900 automóviles.