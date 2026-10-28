Cuándo es el Black Friday 2026: Fechas clave y tiendas que ya tienen descuentos

Se acercan los últimos meses del año, y ante la próxima llegada de las compras navideñas, comienzan los eventos de ofertas como el Buen Fin en México y el Black Friday, que aunque en un inicio se realizaba únicamente en Estados Unidos, con el paso de los años más países y tiendas en línea han comenzado a adoptarlo.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday, o Viernes Negro en español, es uno de los eventos comerciales más grandes del año, donde miles de empresas ofrecen descuentos y ofertas especiales, tanto en tiendas físicas y en línea, marcando tradicionalmente el inicio de las compras navideñas.

El evento se remonta a la década de 1950 y 1960 en Filadelfia, Estados Unidos, adoptando el término debido al caos de tráfico y las calles llenas después del Día de Acción de Gracias, debido a que muchos tomaban el día para comenzar a hacer sus compras antes del inicio de diciembre.

¿Cuándo es el Black Friday?

A diferencia del Buen Fin de México que año con año coincide con el puente en conmemoración al 20 de noviembre, el Black Friday comienza el día después de Acción de Gracias (el cuarto jueves del mes de noviembre).

De esta manera, en este 2026 el Black Friday se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, uniéndose tanto tiendas físicas como en línea.

Aunque tradicionalmente el Black Friday era únicamente un día de ofertas, con el paso de los años se ha extendido también hacia el fin de semana, y recientemente también al lunes, que ha adoptado el nombre de Cyber Monday, debido a que en esta fecha son principalmente las tiendas en línea las que tienen los descuentos.

Tiendas que ya tienen ofertas

A pesar de faltar aún casi un mes para que comience el periodo de descuentos y los precios más baratos del año, algunas tiendas, principalmente en línea ya comienzan a ofrecer algunos descuentos a sus clientes.

Una de las principales plataformas que ya ha comenzado a bajar sus precios es Amazon, que año con año participa tanto en el Black Friday como en el Buen Fin.

Además, algunas grandes tiendas internacionales como Costco, Walmart y Target también han comenzado a registrar algunos descuentos.

¿Habrá Black Friday en México?

Aunque este evento es apenas una semana después del Buen Fin de México, muchos comercios han comenzado a adoptar también esta tradición, por lo que en muchos lugares se ofertarán precios más bajos u otras promociones durante esas dos semanas.