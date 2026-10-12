¿Cuándo es el megapuente de 4 días por el Día de Muertos? Estas son las fechas oficiales

La celebración del Día de Muertos llegará con una pausa en las aulas que permitirá a muchas familias organizar sus visitas al panteón, preparar las ofrendas o planear una salida. Este año, el calendario escolar contempla una combinación de fechas que dará a los estudiantes un fin de semana más largo de lo habitual.

Se trata de cuatro días consecutivos sin clases para alumnos de educación básica. El descanso comenzará en los últimos días de octubre y se extenderá hasta noviembre, aunque hay diferencias entre las actividades previstas para estudiantes, docentes y trabajadores.

¿Cuándo comienza el megapuente por Día de Muertos?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026.

Los cuatro días se integran de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos no asistirán a clases.

Sábado 31 de octubre: descanso habitual de fin de semana.

Domingo 1 de noviembre: descanso habitual de fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes, coincidente con el Día de Muertos.

Por esta combinación, el regreso a las aulas será el martes 3 de noviembre, conforme a la programación del calendario escolar.

SEP

¿Qué estudiantes tendrán cuatro días sin clases?

Las fechas corresponden a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como de particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El calendario tiene aplicación en las 32 entidades del país, por lo que también comprende a los planteles de educación básica de Durango que se rigen por esta programación.

En el caso de preparatorias y universidades, las familias deberán revisar el calendario de cada institución, ya que sus actividades no necesariamente coinciden con las de educación básica.

También hay una diferencia para el personal escolar: el viernes 30 de octubre los docentes participarán en el Consejo Técnico, de modo que esa jornada representa una pausa para los estudiantes, mientras los maestros realizan sus actividades.

¿El Día de Muertos también es descanso obligatorio para trabajadores?

El puente escolar no implica cuatro días libres para todas las personas. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que el 1 y 2 de noviembre no están considerados días de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, cualquier descanso adicional en esas fechas dependerá de las condiciones laborales, los contratos o los acuerdos de cada centro de trabajo.

El siguiente descanso obligatorio previsto para noviembre será el lunes 16, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.