¿Cuándo llega a cines 'A toda madre' el filme hecho por comediantes mexicanos? Aquí te contamos

El cine mexicano está por recibir una propuesta que reúne a varios nombres conocidos del stand-up, los pódcast y la comedia en internet. A toda madre, largometraje dirigido y escrito por Max del Río, llegará a las salas mexicanas durante septiembre con Hugo “El Cojo Feliz”, Ricardo Pérez, Adal Ramones, Lourdes Echevarría y Jesús Ochoa como parte de su elenco.

Luego de su paso por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de celebrar recientemente su premiere, la película está lista para buscar al público comercial.

Una boda y un trauma de infancia

La historia tiene como protagonista a Martín, interpretado por El Cojo Feliz, quien descubre que su madre está por casarse con Juan, el mismo hombre que durante su infancia lo acosaba y que terminó provocándole diferentes traumas.

Incapaz de aceptar la relación, Martín decide intervenir y sabotear el matrimonio. Lo que inicia como un intento por impedir la boda comienza a crecer hasta convertirse en una cadena de situaciones absurdas, incómodas y deliberadamente incorrectas.

Ricardo Pérez interpreta precisamente a Juan, mientras que Lourdes Echevarría encarna a la madre de Martín. Jaro Hernández aparece como Charlie, amigo que acompaña al protagonista durante su peculiar misión. A ellos se suman Adal Ramones, Jesús Ochoa, Isabel Fernández, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa y otros rostros relacionados con la comedia mexicana.

¿La fecha?

Aunque distintas carteleras marcan el 17 de septiembre de 2026 como su estreno oficial, la producción ha anunciado funciones disponibles desde el miércoles 16 de septiembre en Cinépolis, por lo que los espectadores podrán encontrarla desde ese día dependiendo de la ciudad y complejo.

La historia enfrenta a Martín con la necesidad de reconocer que su madre tiene derecho a tomar decisiones sentimentales, sexuales y personales sin necesitar su aprobación.

Ricardo y El Cojo llevan su estilo a la pantalla grande

Uno de los mayores atractivos del proyecto es precisamente la cantidad de comediantes reunidos frente a la cámara. Durante la presentación de la cinta, Ricardo Pérez explicó que buena parte de quienes participan provienen de un ambiente en el que durante años desarrollaron proyectos independientes y contenido sin imaginar necesariamente que terminarían encabezando una película.

La libertad creativa también tuvo un papel importante. Max del Río permitió que los actores improvisaran durante el rodaje y varias de esas ocurrencias terminaron integrándose al corte final. La intención fue mantener el estilo que ha caracterizado a sus protagonistas en escenarios, programas de internet y pódcast, en lugar de modificarlo completamente para adaptarlo a una comedia cinematográfica convencional.

‘A toda madre’ fue realizada como una producción independiente

Otro de los elementos particulares del largometraje está detrás de cámaras. A toda madre representa el primer largometraje de Feliz Producciones, la compañía relacionada con El Cojo Feliz, y de acuerdo con información oficial fue realizada de manera independiente y sin capital externo.

Max del Río aparece como guionista y director, mientras que entre los productores se encuentran Octavio López, el propio Cojo Feliz, Max del Río y Ricardo Pérez. La película tiene una duración aproximada de 88 minutos y fue seleccionada para participar en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Su reciente premiere también reunió a integrantes de la comunidad de comedia digital mexicana, incluyendo creadores y standuperos que acudieron para acompañar al elenco antes de su llegada a las salas.