¿Cuándo ocurrirá el solsticio de verano 2026? Esto es lo que sabemos

Tras tres meses de primavera, una de las estaciones más esperadas del año está por comenzar oficialmente en el hemisferio norte: el verano. Aunque para muchos no es su estación favorita, este periodo suele tener las jornadas más cálidas y con mucha actividad.

Sin embargo, además de esto, la temporada se caracteriza por ofrecer días más largos y noches más cortas , un fenómeno que ocurre debido a la posición de la Tierra respecto al Sol. Para millones de personas, representa también el inicio de vacaciones, actividades al aire libre y una mayor exposición a la luz solar.

El arranque oficial del verano estará marcado por uno de los eventos astronómicos más importantes del año: el solsticio de verano, fenómeno que señala el momento en que el hemisferio norte recibe la mayor cantidad de luz solar directa.

¿Cuándo ocurrirá el solsticio de verano?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el fenómeno se registrará este domingo 21 de junio a las 2:24 de la madrugada en México.

Este fenómeno hará que el amanecer ocurra alrededor de las 5:59 horas y la puesta del Sol cerca de las 19:18 horas , lo que permitirá disfrutar de más de 12 horas continuas de luz natural.

¿Por qué son días más largos y noche más cortas?

Según explica National Geographic, este fenómeno ocurre porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado aproximadamente 23.5 grados respecto al plano de su órbita alrededor del Sol.

Como consecuencia, durante esta fecha el hemisferio norte queda orientado de manera que recibe la máxima cantidad de radiación solar directa, generando la jornada con más horas de luz y la noche más corta del año.

La situación contrasta con lo que sucede durante el solsticio de invierno, cuando el hemisferio norte se encuentra inclinado en dirección opuesta al Sol. En ese momento se registra el día más corto del año, con menos horas de luz solar, y se marca el inicio oficial de la temporada invernal.