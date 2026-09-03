¿Cuándo podría debutar Santiago Giménez con el Porto? Esto dice el DT

Santiago Giménez está cada vez más cerca de disputar sus primeros minutos como futbolista del Porto, luego de que el técnico de los Dragones, Francesco Farioli, revelara que el delantero mexicano podría ser considerado prácticamente de inmediato, siempre y cuando quede resuelta toda la documentación correspondiente a su reciente fichaje.

El atacante de la Selección Mexicana fue presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto portugués a finales de agosto, después de cerrar su etapa con el AC Milan.

Farioli habla sobre los fichajes

Durante conferencia de prensa previa al encuentro, Francesco Farioli fue cuestionado sobre la situación de Santiago Giménez y del también recién incorporado Souza.

El estratega italiano explicó que ambos jugadores podrían formar parte de la convocatoria siempre y cuando no exista ningún contratiempo relacionado con sus trámites administrativos.

“Santiago Giménez y Souza estarán en la convocatoria si no hay ningún contratiempo con el tema de sus papeles”, señaló el entrenador.

La primera oportunidad para observar al “Bebote” con la camiseta azul y blanca podría llegar este viernes 4 de septiembre, cuando Porto reciba al Moreirense en el Estadio do Dragão por la quinta jornada de la Primeira Liga.

Sin embargo, Farioli también reconoció que el cuerpo técnico tendrá que administrar cuidadosamente su adaptación , principalmente porque el mexicano apenas está comenzando a integrarse a la dinámica física y táctica del equipo.

'Santi' busca recuperar protagonismo

La llegada a Portugal representa un nuevo comienzo para el delantero mexicano, quien disputará su tercera etapa dentro del futbol europeo después de defender anteriormente las camisetas del Feyenoord y del AC Milan.

Giménez arribó al Porto mediante un préstamo por una temporada procedente del conjunto italiano, buscando recuperar continuidad después de una etapa complicada en la Serie A. El mexicano ya realizó sus primeros entrenamientos con los Dragones y nuevamente utilizará el dorsal 29, número que también portó durante buena parte de su carrera.

Ahora, su siguiente capítulo podría comenzar este mismo viernes. En caso de que sus documentos estén completamente registrados y Farioli considere que se encuentra en condiciones, Santiago Giménez podría debutar oficialmente con el Porto ante Moreirense.