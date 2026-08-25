¿Cuándo saldrá el actor Pablo Lyle tras cumplir su sentencia por homicidio involuntario?

El actor mexicano Pablo Lyle se encuentra cada vez más cerca de recuperar su libertad, luego de permanecer varios años en prisión en Estados Unidos por el delito de homicidio involuntario relacionado con la muerte de Juan Ricardo Hernández, ocurrida tras una discusión de tránsito en Miami, Florida.

¿Por qué fue condenado Pablo Lyle?

El caso se remonta al 31 de marzo de 2019, cuando Pablo Lyle viajaba en un vehículo por Miami junto con familiares. Una discusión de tránsito derivó en un enfrentamiento con Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años.

Durante el altercado, Lyle golpeó a Hernández en el rostro. El hombre cayó al pavimento y sufrió una lesión severa en la cabeza. Cuatro días después falleció en un hospital.

El proceso judicial se prolongó durante varios años hasta que, en octubre de 2022, un jurado declaró al actor culpable de homicidio involuntario .

¿Cuál es su condena?

Pablo Lyle fue sentenciado en febrero de 2023 a cinco años de cárcel, además de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

Sin embargo, el tiempo que permaneció detenido antes de recibir formalmente su condena fue considerado dentro del cómputo de su sentencia. A esto se suman los mecanismos contemplados por el sistema penitenciario de Florida que pueden reducir el periodo efectivo en prisión dependiendo del cumplimiento de determinadas condiciones.

De acuerdo con reportes difundidos este 25 de agosto de 2026, la salida del protagonista de producciones como Mirreyes vs Godínez estaría prevista para finales de 2026, luego de cumplir la parte correspondiente de la condena de cinco años de prisión que le fue impuesta.

¿Qué pasará con Pablo Lyle después de salir de prisión?

La conclusión de su periodo en una cárcel de Florida no necesariamente significa que Pablo Lyle pueda regresar inmediatamente a México.

Además, Lyle deberá enfrentar las condiciones adicionales establecidas en su sentencia. Cuando fue condenado, la jueza ordenó también que cumpliera ocho años de libertad condicional, realizara 100 horas de servicio comunitario y participara en programas relacionados con resolución de conflictos y manejo de la ira.

Por ahora, la información más reciente coloca el cierre de 2026 como el periodo previsto para que Pablo Lyle termine su estancia en prisión, aunque la fecha definitiva dependerá del cómputo oficial de las autoridades penitenciarias y de los procedimientos que puedan presentarse posteriormente en materia migratoria.