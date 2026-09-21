¿Cuándo sale 'El corazón de la bestia', la nueva película de Brad Pitt? Aquí te contamos

Brad Pitt regresará a la pantalla grande con El corazón de la bestia, una película de acción y supervivencia en la que compartirá protagonismo con un perro de combate.

La cinta, cuyo título original es Heart of the Beast, representa una nueva colaboración entre Pitt y Ayer, quienes anteriormente trabajaron juntos en Corazones de hierro, drama bélico estrenado en 2014. En esta ocasión, la historia cambia los campos de batalla por los paisajes extremos de Alaska.

¿De qué trata ‘El corazón de la bestia’?

Brad Pitt interpreta a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que viaja acompañado de Odin, su perro de combate. Sin embargo, ambos quedan varados en lo profundo de la naturaleza después de sufrir un aterrador accidente aéreo.

Aislados y sin posibilidades inmediatas de recibir ayuda, Belmont y Odin deberán encontrar la manera de sobrevivir a las bajas temperaturas, los peligros de la fauna y las difíciles condiciones del territorio . La trama no solamente estará centrada en la acción, pues también explorará el vínculo entre el militar y el animal que lo acompaña.

Aunque la historia se desarrolla en Alaska, buena parte de la película fue rodada en los Alpes del Sur de Nueva Zelanda. Brad Pitt explicó que trabajar bajo el frío, la humedad y otras condiciones adversas terminó beneficiando su actuación, ya que no tuvo que simular por completo el desgaste que experimentaba su personaje.

Un perro tendrá un papel fundamental

Odin es interpretado por Uber, un pastor belga malinois que se convirtió en uno de los elementos principales de la producción . Su presencia no será solamente complementaria, pues el avance muestra que el animal tendrá una participación decisiva durante el recorrido de supervivencia.

El tráiler generó una importante respuesta entre los espectadores y acumuló millones de reproducciones alrededor del mundo. Las imágenes anticipan persecuciones, enfrentamientos con animales salvajes, escenarios cubiertos de nieve y diversos obstáculos que pondrán a prueba a los protagonistas.

¿Cuándo llegará a cines?

La producción, dirigida por David Ayer, llegará a los cines de México el próximo jueves 24 de septiembre de 2026.

Además de Brad Pitt, el elenco incluye al ganador del Óscar J.K. Simmons y a la actriz Anna Lambe. El guion fue escrito por Cameron Alexander, mientras que Pitt también forma parte de la producción mediante su compañía Plan B Entertainment.

Durante la promoción, el actor aseguró que el resultado posee una carga emocional considerable. Pitt incluso recordó que una de las pocas ocasiones en las que lloró desconsoladamente al observar una de sus propias películas ocurrió con 12 años de esclavitud, producción ganadora del Óscar a Mejor Película.

David Ayer también destacó la reacción del público durante una de las primeras exhibiciones de El corazón de la bestia, donde escuchó a varios asistentes sollozar. Así, la cinta buscará combinar el espectáculo de un thriller de supervivencia con una historia emocional sobre la lealtad, el compañerismo y la lucha por regresar a casa.