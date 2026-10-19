¿Cuándo se empieza a poner el altar de Día de Muertos? Fecha en que se recuerda a cada difunto

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, una celebración en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante ofrendas con fotografías, veladoras, flores, alimentos y objetos que disfrutaban en vida.

Aunque los días principales son el 1 y 2 de noviembre, algunas costumbres contemplan fechas desde finales de octubre para dedicar un espacio a diferentes ánimas. En 2026, muchas familias comenzarán a preparar sus altares durante los últimos días del mes, aunque las fechas pueden variar según las tradiciones de cada región.

¿Cuándo se empieza a poner el altar de Día de Muertos?

No existe una fecha única para instalar la ofrenda. Mientras algunas familias comienzan desde el 25 de octubre, otras esperan hasta los últimos días del mes para colocar las fotografías, las flores de cempasúchil, el papel picado y los alimentos.

Una de las versiones del calendario popular establece que el recibimiento de las almas comienza el 27 de octubre, con las mascotas fallecidas, y continúa hasta el 2 de noviembre, dedicado principalmente a los adultos.

¿Qué día se recuerda a cada difunto?

Las fechas tradicionales distribuyen el homenaje entre distintos grupos de fallecidos, aunque no todas las comunidades siguen la misma secuencia.

27 de octubre: Mascotas fallecidas. Se recuerda a perros, gatos y otros animales de compañía. En sus ofrendas pueden colocarse fotografías, juguetes, croquetas, agua y objetos que utilizaban.

Se recuerda a perros, gatos y otros animales de compañía. En sus ofrendas pueden colocarse fotografías, juguetes, croquetas, agua y objetos que utilizaban. 28 de octubre: Personas que murieron de forma trágica. La fecha se dedica a quienes fallecieron en accidentes, agresiones u otras circunstancias inesperadas. Se pueden colocar fotografías, veladoras, flores y sus alimentos favoritos.

La fecha se dedica a quienes fallecieron en accidentes, agresiones u otras circunstancias inesperadas. Se pueden colocar fotografías, veladoras, flores y sus alimentos favoritos. 29 de octubre: Personas que murieron ahogadas. Algunas versiones del calendario reservan este día para quienes perdieron la vida por ahogamiento.

Algunas versiones del calendario reservan este día para quienes perdieron la vida por ahogamiento. 30 de octubre: Almas olvidadas. Se recuerda a los difuntos que no tienen familiares que les preparen una ofrenda. Algunas tradiciones también incluyen a los niños que murieron sin ser bautizados.

Se recuerda a los difuntos que no tienen familiares que les preparen una ofrenda. Algunas tradiciones también incluyen a los niños que murieron sin ser bautizados. 31 de octubre: Bebés que no nacieron. En ciertas costumbres, este día se dedica a los bebés que no llegaron a nacer. También es una jornada para terminar de preparar el altar.

En ciertas costumbres, este día se dedica a los bebés que no llegaron a nacer. También es una jornada para terminar de preparar el altar. 1 de noviembre: Niños fallecidos. El Día de Todos los Santos se relaciona con los llamados “angelitos”. Sus ofrendas pueden incluir juguetes, dulces, frutas, chocolate y flores blancas.

El Día de Todos los Santos se relaciona con los llamados “angelitos”. Sus ofrendas pueden incluir juguetes, dulces, frutas, chocolate y flores blancas. 2 de noviembre: Adultos fallecidos. El Día de los Fieles Difuntos es una de las fechas centrales, cuando se colocan fotografías, pan de muerto, tamales, frutas, bebidas y otros alimentos que disfrutaban los seres queridos.

¿Qué debe llevar una ofrenda de Día de Muertos?

Los altares suelen incluir fotografías, veladoras, agua, sal, flores de cempasúchil, papel picado, copal y alimentos. Cada elemento tiene un significado simbólico y puede variar según las costumbres familiares.

Algunas personas también forman caminos con pétalos de cempasúchil desde la entrada de la casa hasta la ofrenda, como representación de la ruta hacia el altar.

Aunque existe la creencia de que debe pasar al menos un año desde el fallecimiento para colocar la fotografía de una persona, esta práctica no es una regla, y cada familia decide cómo y cuándo recordar a sus seres queridos.