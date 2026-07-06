¿Cuándo se estrena el live action de ‘Moana’ en México? Aquí te contamos

La aventura que conquistó a millones de personas alrededor del mundo está lista para regresar a la pantalla grande, pero ahora con actores reales. Disney continúa apostando por adaptar algunos de sus clásicos animados al formato live action y una de las producciones más esperadas es, sin duda, ‘Moana’, película que traerá nuevamente la historia de la joven navegante de Motunui y del semidiós Maui.

Tras el éxito que tuvo la cinta animada estrenada en 2016, así como el crecimiento de la franquicia en los últimos años, la compañía confirmó que la nueva versión llegará a los cines en 2026 con un elenco renovado, aunque con una importante excepción: Dwayne “La Roca” Johnson volverá a interpretar a Maui, personaje al que ya había dado voz en la versión animada.

¿Cuándo llegará a los cines?

De acuerdo con la información oficial compartida por Disney, el live action de ‘Moana’ se estrenará en México el 8 de julio de 2026, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos, siguiendo la estrategia habitual de la compañía para los estrenos en Latinoamérica.

Con ello, la película se perfila como uno de los grandes lanzamientos del verano, una temporada en la que tradicionalmente llegan algunas de las producciones familiares más importantes del año y que suele atraer a miles de espectadores a las salas de cine.

Una historia que volverá a navegar el océano

La nueva película retomará la esencia de la historia original. La trama seguirá a Moana, la hija del jefe de la isla de Motunui, quien emprende un peligroso viaje por el océano para restaurar el corazón de Te Fiti y salvar a su pueblo.

En el camino contará nuevamente con la ayuda de Maui, el carismático semidiós conocido por su enorme fuerza, su anzuelo mágico y su peculiar sentido del humor. Juntos enfrentarán criaturas fantásticas, enormes desafíos y descubrirán el verdadero significado del liderazgo, el valor y la identidad.

Aunque se trata de una adaptación del filme animado, Disney ha adelantado que incluirá algunos cambios y una nueva propuesta visual, aprovechando escenarios naturales, efectos especiales y una producción de gran escala para ofrecer una experiencia distinta a la que conocieron los seguidores hace casi una década.

Dwayne Johnson vuelve como Maui

Uno de los anuncios que más entusiasmo generó entre los fanáticos fue la confirmación de que Dwayne Johnson retomará el papel de Maui, personaje con el que logró gran popularidad en la versión animada.

El actor no solo volverá frente a las cámaras, sino que también participa como productor del proyecto. Johnson ha señalado en distintas ocasiones que la historia de Moana representa una parte importante de su herencia cultural polinesia, por lo que considera esta adaptación como un proyecto muy especial dentro de su carrera.

¿Quién interpretará a Moana?

La protagonista será Catherine Laga’aia, joven actriz australiana de ascendencia samoana que hará su debut cinematográfico con este importante papel.

Su elección fue recibida positivamente debido a que comparte raíces culturales con la historia que inspira la película, un aspecto que Disney ha buscado mantener para ofrecer una representación más auténtica de las tradiciones y la cultura de la Polinesia.

El reparto también incluye a John Tui, Frankie Adams, Rena Owen y nuevamente Jemaine Clement, quien volverá a prestar su voz al extravagante Tamatoa.

El primer tráiler ya mostró un adelanto

Disney ya presentó el primer avance oficial del live action, en el que pueden observarse algunos de los escenarios tropicales que recrean la isla de Motunui, además de los primeros vistazos a Moana y Maui en acción.

El adelanto mantiene el espíritu aventurero de la cinta animada y apuesta por una fotografía más realista, con paisajes oceánicos, embarcaciones tradicionales y efectos visuales que buscan trasladar la magia del clásico animado al formato de acción real.

Las primeras imágenes también muestran parte del vestuario inspirado en la cultura polinesia y dejan entrever que varias de las escenas más recordadas de la versión original estarán presentes en esta nueva adaptación.

Disney continúa ampliando su catálogo de live actions

Durante los últimos años, Disney ha convertido las adaptaciones de sus clásicos animados en una de sus principales apuestas cinematográficas, llevando nuevamente a la pantalla historias como El Rey León, La Sirenita, Aladdín, Mulán y más recientemente Blancanieves.

Ahora será el turno de Moana, una franquicia que además de convertirse en un éxito de taquilla, ha mantenido una enorme popularidad gracias a las plataformas de streaming, el lanzamiento de su secuela y el cariño que el público mantiene por sus personajes.

Con su estreno programado para julio de 2026, el live action buscará conquistar tanto a quienes crecieron con la película animada como a una nueva generación de espectadores que conocerán la historia de la valiente navegante de Motunui en una versión completamente renovada.