¿Cuándo se estrena en México 'Clayface'? El nuevo filme de terror del Universo DC

Uno de los villanos más conocidos de Batman tendrá su propia película, aunque esta vez la historia se alejará de las tradicionales producciones de superhéroes para explorar el terror psicológico y corporal.

El Universo DC continúa ampliando sus historias cinematográficas y, en esta ocasión, apostará por uno de los personajes más inquietantes. Se trata de Clayface, también conocido como Cara de Barro, un clásico enemigo de Batman que llegará a la pantalla grande con una producción enfocada en el terror.

Altas expectativas del fandom

La película, dirigida por James Watkins y desarrollada a partir de una historia de Mike Flanagan , tendrá como protagonista a Tom Rhys Harries, quien interpretará a Matt Hagen, un hombre cuya vida cambia radicalmente después de sufrir una desfiguración que lo lleva a buscar una solución desesperada.

A diferencia de otras producciones de DC Studios, la cinta no estará centrada en grandes enfrentamientos entre héroes y villanos, sino en las consecuencias físicas y psicológicas de una transformación que termina convirtiéndose en una pesadilla.

¿De qué trata 'Clayface' y quién es este villano?

La historia sigue a Matt Hagen, un joven que consigue abrirse camino en la industria cinematográfica hasta convertirse en un actor reconocido. Sin embargo, su carrera se ve interrumpida cuando las acciones de un criminal lo dejan con graves desfiguraciones en el rostro.

Ante la pérdida de su apariencia y las consecuencias que esto representa para su vida profesional, el protagonista decide someterse a un tratamiento experimental que promete devolverle su aspecto original.

Aunque inicialmente el procedimiento parece funcionar, sus efectos secundarios comienzan a modificar tanto su cuerpo como su percepción de la realidad , desencadenando una historia marcada por la obsesión y la venganza.

El personaje de Clayface apareció por primera vez en Detective Comics número 40, publicado en 1940, aunque aquella versión estaba relacionada con Basil Karlo, un actor que utilizaba una máscara para cometer asesinatos.

Con el paso de los años, diferentes personajes asumieron esta identidad, incorporándose habilidades como la transformación corporal, la imitación de rostros y la capacidad de modificar su apariencia mediante una sustancia similar al barro.

¿Cuándo se estrena 'Clayface' en los cines de México?

De acuerdo con la información difundida por Warner Bros. Pictures Latinoamérica, 'Clayface' llegará a los cines de México el miércoles 21 de octubre de 2026, por lo que su estreno está programado para esta misma semana.

La fecha coincide con la temporada de Halloween, una época en la que las películas de terror suelen adquirir mayor presencia en las salas cinematográficas.

Por el momento, la producción está anunciada para exhibición cinematográfica y no se ha comunicado una fecha oficial para su posterior incorporación a plataformas de streaming.

Una película de terror diferente dentro de DC Studios

Una de las particularidades de esta producción es su enfoque en el llamado body horror o terror corporal, un subgénero que utiliza las transformaciones y alteraciones del cuerpo humano para provocar inquietud en el espectador.

Además de Tom Rhys Harries, el reparto incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. El guion estuvo a cargo de Mike Flanagan y Hossein Amini, mientras que entre sus productores se encuentran James Gunn, Peter Safran y Matt Reeves.

Con este lanzamiento, DC Studios incorporará una propuesta de terror a su catálogo cinematográfico, explorando a uno de los antagonistas de Batman desde una perspectiva distinta a la de sus habituales enfrentamientos con el Caballero Oscuro.