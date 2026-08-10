¿Cuándo se estrenará 'Put Your Phone Down' de CORTIS? Aquí te contamos

Los seguidores del K-pop tendrán una nueva cita frente a la pantalla grande este mes de agosto, aunque en esta ocasión no será para disfrutar de una película tradicional.

CORTIS llevará a los cines su espectáculo “2026 CORTIS TOUR PUT YOUR PHONE DOWN IN VIVO”, una experiencia que busca trasladar la energía de uno de sus conciertos a las salas cinematográficas.

¿De qué trata “2026 CORTIS TOUR PUT YOUR PHONE DOWN IN VIVO”?

La proyección estará centrada en la gira “2026 CORTIS TOUR PUT YOUR PHONE DOWN”, mostrando el espectáculo que el artista preparó después del lanzamiento de su segundo miniálbum, “GREENGREEN”.

La producción busca capturar tanto el aspecto musical del concierto como la respuesta de los seguidores que han acompañado esta nueva etapa del cantante. De esta manera, las salas de cine se convertirán durante casi tres horas en una extensión del espectáculo en vivo.

La propuesta también hace referencia al concepto de “Put Your Phone Down”, invitando a los asistentes a concentrarse en la música y disfrutar de la experiencia del concierto, ahora mediante una pantalla de gran formato y con el sistema de sonido de las salas cinematográficas.

Además de las interpretaciones musicales, la descripción oficial adelanta que la producción busca transmitir la emoción de la primera gira como solista de CORTIS, quien celebra también su primer aniversario desde su debut.

¿Cuándo se estrena el concierto de CORTIS en cines?

La producción se estrenará el próximo 14 de agosto de 2026 y tendrá una duración aproximada de 165 minutos, es decir, dos horas con 45 minutos. De acuerdo con la información publicada en la cartelera, el evento está clasificado dentro del género musical y permitirá a los seguidores disfrutar en pantalla grande de la primera gira como solista de CORTIS.

La duración será uno de los aspectos a considerar antes de acudir, pues durante ese lapso permitirá presentar un espectáculo considerablemente más extenso que una película convencional y acercarse a la duración de un concierto completo.

Los horarios, disponibilidad de boletos y complejos participantes pueden variar dependiendo de cada ciudad, por lo que será importante revisar la cartelera correspondiente antes de acudir. En la plataforma donde fue anunciada la producción ya aparece la opción para consultar las funciones.

Los conciertos continúan ganando terreno en las salas de cine

La llegada de CORTIS se suma a una tendencia que durante los últimos años ha convertido a los cines en espacios para disfrutar contenidos que van más allá de los estrenos cinematográficos convencionales.

Conciertos, documentales musicales y transmisiones especiales han encontrado en las salas una alternativa para acercar los espectáculos a seguidores que no pudieron acudir presencialmente a las giras o que simplemente buscan revivirlas en otro formato.

En el caso de “2026 CORTIS TOUR PUT YOUR PHONE DOWN IN VIVO”, la propuesta apuesta por recrear la sensación de encontrarse entre el público mediante una pantalla gigante y sonido envolvente, conservando la energía de las presentaciones del artista.

Así, los seguidores de CORTIS tendrán una nueva oportunidad de experimentar su música este 14 de agosto, fecha en la que su primera gira como solista dará el salto de los escenarios a la pantalla grande.