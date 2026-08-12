¿Cuándo se formaría ‘Hernán’, próximo ciclón tropical en el Pacífico? Esto prevé la Conagua

Conforme avanzan los meses y continúa la temporada de lluvias en México, se acercan también más ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. Luego del paso de “Genevive” que se desarrolló hasta huracán de categoría 5, se prevé que en próximos días podría llegar “Hernán”, que se convertiría en el octavo de la temporada en le Pacífico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha indicado que de manera histórica la temporada de ciclones tropicales en México comienza a mediados de mayo en el caso del océano Pacífico, mientras que en el Atlántico inicia a principios de junio.

Sin embargo, este 2026 los ciclones se retrasaron, por lo que el primero en el Pacífico se desarrolló a principios de junio, mientras que el primero en el Atlántico a mediados del mismo mes.

Los próximos ciclones tropicales de la lista

Tras el desarrollo de siete ciclones tropicales en el Pacífico y tres en el Atlánticos, aún quedarían varios en la lista, pues la Conagua pronosticó previo al inicio de la temporada un total de entre 18 y 21 en el caso del primero de estos océanos, y entre 11 y 15 en el segundo.

Además, agosto y septiembre se consideran históricamente como los meses en los que se registra la mayor cantidad de ciclones tropicales, por lo que se espera que las próximas semanas estén marcadas por precipitaciones de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional.

¿Cuándo se desarrollaría “Hernán”?

De acuerdo con el reporte más reciente de la Conagua, con fecha de este miércoles 12 de agosto, actualmente la dependencia vigila una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California.

Actualmente, esta zona de vigilancia se mantiene lejos de las costas mexicanas, pues está a unos 2 mil 290 kilómetros hacia el oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El reporte de la Conagua indica que existe un 60 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas a siete días, por lo que “Hernán” podría desarrollarse entre este viernes 14 de agosto y el próximo miércoles 19 de agosto, aunque existe también la posibilidad de que esta formación se debilite y se disipe.

¿Afectará a México?

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha anticipado efectos para territorio mexicano, se prevé que, en caso de que esta zona de baja presión se desarrolle a ciclón tropical, no cause mayores disturbios en el país, pues este se encuentra a varios miles de kilómetros de las costas de Baja California Sur, con desplazamiento al oeste.

Sin embargo, serán las autoridades meteorológicas las que den a conocer si este se acercará a la costa de México o si dejará efectos como lluvias en el país.

Por este motivo, se pide a la ciudadanía mantenerse atenta a cualquier aviso emitido por autoridades de México.