Cuando yo estaba la limpieza 'era mística' en el IMSS: senadora tras muerte de bebés en Durango

Aunque es necesario esperar los resultados de la investigación de las autoridades para determinar qué derivó en la muerte de cinco bebés que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1 del IMSS, y que hasta el momento se habla de una bacteria, apuntan a que podría tratarse del mal aseo y limpieza al interior.

La senadora Margarita Valdez Martínez reconoció que es necesario esperar los resultados de las autoridades para determinar qué fue efectivamente lo que ocurrió, pero mencionó que una de las causas podría ser u n mal trabajo de higiene y limpieza, del que se encargan empresas privadas.

“Esa puede ser una de las muchas causas por las cuales las bacterias, los microbios, como la gente les dice, pueden estar ahí dentro” expresó.

Como jubilada del Seguro Social, indicó que conoce el interior del hospital del IMSS, y que nunca estuvo de acuerdo en que se empleara una empresa privada para realizar las labores de aseo y limpieza al interior, de que se dejara esa tarea en manos del outsourcing.

“En el Seguro Social, cuando yo estaba ejerciendo, era una mística la limpieza, el aseo, donde los compañeros tenían un compromiso de que no hubiera una manchita de nada”, recordó.

Mientras que, cuando comenzaron a contratar a empresas externas al IMSS, dijo que se desconoce cómo realizan el trabajo y si se encuentran capacitadas para hacerlo.

“Ahora son otras compañías las que hacen el aseo, y ya no sabe uno cómo lo hacen”, puntualizó.

El área donde se encontraban los pequeños que es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), está limitado el acceso hasta para cierto personal, por lo que siguen las investigaciones, además de que solo cuatro de los cinco bebés fallecidos resultaron con la bacteria detectada.