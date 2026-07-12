¿Cuánta azúcar es demasiada? La cantidad que realmente necesita un adulto

En una época en la que los alimentos ultraprocesados dominan los anaqueles del supermercado, controlar el consumo de azúcar se ha convertido en uno de los hábitos más importantes para cuidar la salud. Aunque el organismo necesita glucosa para obtener energía, los especialistas coinciden en que el problema no está en el azúcar presente de forma natural en frutas o lácteos, sino en la que se añade a refrescos, postres, cereales, pan dulce y una larga lista de productos industrializados que forman parte de la dieta diaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos limiten el consumo de azúcares libres a menos del 10% de las calorías diarias, aunque señala que reducirlo a menos del 5% ofrece beneficios adicionales para la salud. En términos prácticos, esto equivale a no más de 50 gramos de azúcar al día, y lo ideal sería mantenerse alrededor de 25 gramos, es decir, unas seis cucharaditas. Para dimensionarlo, una sola lata de refresco puede contener cerca de 35 gramos de azúcar, por lo que es posible alcanzar el límite recomendado con una sola bebida.

¿POR QUÉ EVITARLO?

Mantener el consumo bajo control no sólo ayuda a prevenir el aumento de peso. Diversos estudios relacionan el exceso de azúcar con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hígado graso y caries dentales.

Además, consumir grandes cantidades de alimentos azucarados suele provocar picos de energía seguidos por una sensación de cansancio, lo que favorece el antojo de más productos dulces y crea un círculo difícil de romper.

La buena noticia es que reducir el azúcar no significa renunciar al sabor.

Leer las etiquetas nutricionales, sustituir los refrescos por agua natural, elegir frutas cuando aparezca el antojo de algo dulce y cocinar más alimentos en casa son estrategias sencillas que pueden marcar una gran diferencia.

Al final, el objetivo no es eliminar por completo el azúcar de la alimentación, sino aprender a consumirla con moderación para mantener un estilo de vida más saludable y equilibrado.