¿Cuántas comidas se deben hacer al día? Esto dice un experto

Durante años, la idea de que comer cinco veces al día es la fórmula perfecta para mantenerse saludable ha generado opiniones divididas. Sin embargo, más allá de las tendencias y los consejos virales en redes sociales, la respuesta depende de múltiples factores. Para el nutriólogo duranguense Miguel Güereca, lo verdaderamente importante es comprender cómo funciona el organismo y por qué dejar pasar demasiadas horas sin comer puede afectar el bienestar.

De manera general, el especialista recomienda realizar tres comidas principales y dos colaciones distribuidas a lo largo del día. Esta estrategia, explica, favorece una mejor distribución de la energía y de los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.

MÁS QUE HORARIOS

Uno de los procesos clave es el llamado vaciamiento gástrico, mediante el cual el estómago vacía su contenido hacia los intestinos para iniciar la absorción de nutrientes.

"El cuerpo requiere de una a dos horas para lograr vaciar el estómago de la comida que consumimos, aunque este tiempo es muy variable y depende del tipo de alimentos, del estado de salud e incluso de condiciones como enfermedades gastrointestinales o el sobrepeso y la obesidad", explica Miguel Güereca.

Cuando este proceso no ocurre de manera adecuada, advierte el especialista, pueden presentarse problemas importantes relacionados con la absorción de nutrientes y otras complicaciones para la salud.

DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS

Además de facilitar la digestión, repartir los alimentos durante el día tiene otros beneficios. De acuerdo con Güereca, permite que las calorías y nutrientes se distribuyan de forma más equilibrada mientras la persona permanece despierta, evitando grandes cantidades de comida en un solo momento.

También ayuda a controlar el apetito. Pasar demasiadas horas sin comer suele provocar un hambre intensa que facilita los excesos y aumenta el deseo por alimentos ultraprocesados o con alto contenido de azúcares y grasas.

Otro punto a favor es el mantenimiento de la energía. Consumir alimentos en diferentes momentos del día contribuye a sostener un mejor rendimiento en las actividades cotidianas y favorece una alimentación más variada, incorporando productos de todos los grupos alimenticios.

UN PLAN PARA CADA PERSONA

Aunque cinco tiempos de comida representan una recomendación general, el nutriólogo subraya que no es una regla universal.

"La hora en la que te despiertas, el horario en que duermes, el tipo de trabajo que realizas, la actividad física, así como algunas condiciones de salud, pueden determinar si este esquema es el más adecuado para ti", señala.

Como guía, propone un desayuno que incluya proteína de origen animal, verduras, lácteos, cereales y grasas saludables; una primera colación basada en fruta; una comida completa con proteína, legumbres, cereales, verduras y grasas naturales; una segunda colación con semillas y fruta; y una cena ligera con proteína, cereales, verduras y grasas saludables.

Finalmente, Miguel Güereca hace un llamado a dejar de lado las dietas de moda y los consejos sin respaldo profesional que abundan en internet.

"Es muy importante asistir con un especialista en nutrición para recibir una valoración adecuada. Cada cuerpo es único y el tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada persona", enfatiza.

Porque cuando se trata de salud, no existe una fórmula idéntica para todos. Más que contar cuántas veces se come al día, la verdadera diferencia está en la calidad de los alimentos.