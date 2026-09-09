¿Cuánto costará en México el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple?

Este miércoles 9 de septiembre se llevó a cabo el tan esperado evento de Apple, en el que la marca anunció los nuevos lanzamientos de 2026, entre ellos su primer teléfono plegable, el cual ha causado revuelo en redes sociales, no solo por su innovación tecnológica, sino también por su elevado precio.

Durante el Apple Event, que se llevó a cabo en la sede de la empresa en Cupertino, en California el nuevo director ejecutivo de la marca, John Ternus, anunció la más reciente innovación en el producto estrella de Apple, con la presentación del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la manzana.

El nuevo iPhone Duo destaca por contar con la pantalla más grande hasta el momento, en un diseño delgado y plegable.

Además, el nuevo modelo de iPhone cuenta con una Cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP, una Cámara Fusion principal de 48 MP, una Cámara frontal Center Stage de 12 MP y una Cámara FaceTime debajo de la pantalla.

Otra de las innovaciones del iPhone Duo es la función de Duo FaceTime, una función que permite sumar a la llamada a quines estén alrededor usando la pantalla exterior.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del modelo es lo plegable, luego de que existieran rumores de este lanzamiento desde hace ya algunos eventos anteriores, sobre todo luego de que Samsung sacara al mercado varios teléfonos de este tipo.

¿Cuánto costará el nuevo iPhone Duo en México?

Apenas después de que concluyó el Apple Event, a través del sitio web de la marca en México ya se podían consultar los precios de cada una de las versiones del iPhone Duo, así como las características del modelo.

De acuerdo con el sitio web de Apple México, el iPhone Duo estará disponible en los colores Blanco Estrella y Cielo Nocturno.

El almacenamiento de este nuevo modelo de iPhone va desde los 256 GB hasta el modelo con más capacidad, con 2 TB.

En el caso del modelo de 256 GB, el precio de contado es de 47 mil 999 pesos, mientras que la versión que le sigue, de 512 GB, tiene un costo final de 52 mil 999 pesos.

Para las dos versiones de mayor capacidad, de 1 y 2 TB, los precios son de 62 mil 999 y 77 mil 99 pesos respectivamente.

Además de este precio, la marca ofrece la cobertura de AppleCare, un seguro que protege al dispositivo en caso de daños, ofreciendo reparaciones ilimitadas por accidentes, soporte técnico y reemplazo de batería sin costo adicional, por un plazo de dos años.

En el caso de las cuatro versiones del iPhone Duo, el precio adicional que los usuarios tendrán que pagar para tener AppleCare será de 6 mil 999 pesos, que si bien, son opcionales, muchos compradores optan por adquirir este seguro debido al alto costo inicial del aparato.

¿A partir de cuándo estará disponible?

En el mismo sitio web de Apple se señala que el iPhone Duo estará disponible para preventa el 16 de octubre a las 06:00 horas (CDMX), y estará disponible para entrega a partir del 23 del mismo mes.