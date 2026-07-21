¿Cuánto costó la entrevista de Esteban Villegas con Adela Micha? En Aguascalientes pagaron 1.16 mdp

La entrevista que Adela Micha realizó al gobernador Esteban Villegas Villarreal desde las instalaciones de la Feria Durango 2026 abrió una interrogante sobre el posible costo de la participación del mandatario en La Saga.

El programa fue grabado dentro de la Velaria y publicado este lunes 20 de julio en el canal de YouTube de la periodista, bajo el título “¡Durango renació! Esteban Villegas revela cómo rescató al estado de la ruina financiera”.

Durante la conversación, Villegas Villarreal habló sobre las condiciones en las que recibió la administración estatal, las finanzas de Durango, la llegada de inversiones, seguridad y algunos de los proyectos impulsados durante su gobierno.

Sin embargo, hasta este martes 21 de julio, el Gobierno del Estado no ha informado oficialmente si la aparición tuvo algún costo ni cuánto dinero, en su caso, se destinó a la contratación, producción o difusión de la entrevista.

Tampoco se ha aclarado si la presencia de Adela Micha formó parte de algún acuerdo comercial relacionado con la Feria Durango 2026, o si el encuentro se concretó únicamente por interés editorial del programa.

Aguascalientes pagó 1.16 millones por un formato similar en 2024

Aunque no existe información oficial sobre el caso de Durango, documentos del Gobierno de Aguascalientes ofrecen una referencia sobre el costo que puede alcanzar la participación de Adela Micha en la promoción de una feria estatal.

En abril de 2024, la Secretaría de Comunicación y Vocería de Aguascalientes contrató los servicios de la empresa Conducción de Telecomunicaciones, S.C., para promocionar la Feria Nacional de San Marcos mediante el programa Me lo Dijo Adela.

Gobierno de Aguascalientes

El contrato MC-054/2024 fue otorgado mediante adjudicación directa por un monto de un millón de pesos más 160 mil pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. El costo total para el Gobierno de Aguascalientes fue de un millón 160 mil pesos.

De acuerdo con la orden de compra, el servicio consistió en la difusión y promoción de la Feria Nacional de San Marcos 2024 a través del programa conducido por Adela Micha.

La emisión sería grabada y transmitida el 22 de abril de ese año mediante el canal oficial de La Saga en YouTube, con una locación en vivo instalada dentro del perímetro ferial.

Gobierno de Aguascalientes

¿Qué incluyó el contrato?

El paquete contratado por el Gobierno de Aguascalientes contempló un programa de aproximadamente 40 minutos con la participación de la titular del Poder Ejecutivo, además de una entrevista de alrededor de 15 minutos con un funcionario de primer nivel.

La conducción estaría a cargo de Adela Micha y el servicio también incluía cortinillas de entrada y salida, así como la producción y edición de un video promocional de 20 segundos. Este material sería difundido mediante las cuentas de Adela Micha y La Saga en Instagram, X y Facebook.

La documentación oficial señala que el pago se realizaría en una sola exhibición después de la prestación del servicio y de la entrega de la factura correspondiente.

¿Cuánto pudo pagar el Gobierno de Durango?

El contrato de Aguascalientes permite dimensionar el posible costo de la participación de Adela Micha en la Feria Durango 2026.

Ambos casos comparten características: la promoción de una feria estatal, la grabación desde el recinto y una entrevista con el titular del Ejecutivo. Por ello, el millón 160 mil pesos pagado en 2024 funciona como el parámetro público más cercano, aunque no confirma que Durango haya desembolsado la misma cantidad.

Hasta el momento, el Gobierno de Durango no ha informado si contrató el espacio ni cuánto habría pagado por la producción y difusión de la entrevista.