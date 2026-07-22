¿Cuánto cuesta comer en la Feria de Durango 2026? Exhiben los altos precios en la zona de comida

La Feria de Durango 2026 comenzó hace un par de días, y aunque muchos han disfrutado de las diversas atracciones y actividades que se ofrecen en el recinto, en los últimos días a través de las redes sociales se exhibió una situación que revive año con año: los altos precios en los locales de comida.

Año con año, miles de duranguenses acuden durante las más de dos semanas a las instalaciones de la Feria, donde diariamente se realizan diversas actividades así como conciertos, que emocionan a muchos de los visitantes.

Sin embargo, en medio de la celebración comienzan a surgir algunas quejas por parte de visitantes de la Feria, que suelen denunciar situaciones engañosas, problemas con la higiene, e incluso altos precios en lo ofrecido en el sitio.

¿Cuánto cuesta una comida en la Feria?

A través de un video que fue subido a las redes sociales, y que fue retomado por El Siglo de Durango, un usuario exhibió los altos precios que tuvo que pagar por unos cuantos platillos y bebidas que compró en la zona de comida de la Feria.

A través de la cuenta personal de Raúl Vargas, se exhibió una situación que “cada año se repite en el área de comida de la Feria”.

En el material, muestra un ticket por una cantidad que asciende a los 800 pesos, por un consumo en un local de tacos establecido en la zona de comida del recinto ferial.

Raúl explica que esta cantidad de dinero se tuvo que pagar únicamente por tres órdenes de tacos y cinco refrescos, por lo que, en el supuesto de que el consumo haya sido de tres personas, cada una habría pagado aproximadamente 266 pesos por una comida.

Además, agrega que el negocio ofrece la opción de pago con tarjeta; sin embargo, este cobra un 5 por ciento adicional de comisión, lo que eleva más el costo de la cuenta total.

Exhiben precios de comida

En el mismo video se logra observar el menú del establecimiento, donde se despliegan los precios de los alimentos y las bebidas.

En cuanto a la comida, las órdenes de cinco tacos rondan desde los 95 pesos en el caso de los de pastor, hasta los 195 pesos para los de asada, mixto y costilla.

Además, en el establecimiento del video se ofrecen burritos de medio metro, con precios que alcanzan hasta los 245 pesos para los de arrachera, precio similar al de los huaraches.

En cuanto a las bebidas, los refrescos que menciona en el video se ofertan a 50 pesos.

Así como este video, año con año surgen videos similares mostrando la oferta de alimentos descrita como “muy costosa”, sobre todo considerando en que muchos duranguenses acuden en familia, por lo que una visita a la Feria puede llegar a representar un fuerte impacto al bolsillo.