¿Cuánto cuesta poner un altar de muertos en Durango? Así puedes calcular tu presupuesto

Las fotografías vuelven a ocupar un lugar especial en casa, mientras las familias comienzan a preparar los detalles para recordar a sus seres queridos. Sin embargo, entre flores, alimentos y adornos, el altar de muertos también representa un gasto que conviene organizar.

Para quienes preparan una ofrenda en Durango, el presupuesto dependerá del tamaño, los productos elegidos y los artículos que ya tengan guardados. Una mesa pequeña y un altar de varios niveles requieren cantidades muy distintas.

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¿Cuánto dinero necesitas?

Como orientación, referencias nacionales de precios de temporada publicadas en octubre de 2026 permiten calcular una ofrenda pequeña de aproximadamente 208 a 315 pesos.

Ese ejemplo incluye una maceta de cempasúchil, dos veladoras, un pan de muerto individual, papel picado, una calaverita y un kilogramo de fruta.

Es importante precisar que estas cantidades no corresponden a un levantamiento de precios en comercios de Durango ni a una tarifa oficial de Profeco. Son una referencia para comenzar a organizar las compras; el total debe confirmarse con los establecimientos locales.

El cálculo tampoco incluye alimentos preparados, bebidas, copal, estructuras, manteles o traslado.

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¿Qué precios sirven como referencia?

Entre los rangos nacionales publicados para esta temporada se encuentran los siguientes:

Maceta de cempasúchil: de 25 a 65 pesos.

Pan de muerto tradicional individual: de 21 a 35 pesos.

Veladora: de 21 a 35 pesos por unidad.

Paquete de papel picado: de 25 a 30 pesos.

Calaverita de azúcar o chocolate: de 35 a 50 pesos.

Fruta: alrededor de 60 pesos por kilogramo, dependiendo de la variedad.

Al agregar más flores, panes, bebidas y platillos, el gasto aumenta. Por eso, antes de comparar presupuestos, es necesario revisar qué incluye cada uno y para cuántas personas o espacios está pensado.

¿Cómo gastar menos sin dejar fuera lo importante?

Profeco recomienda elaborar una lista, fijar un presupuesto y reutilizar la decoración de años anteriores.

Antes de salir, revisa si conservas portarretratos, manteles, recipientes y adornos. También puedes aprovechar una mesa o un mueble disponible para evitar comprar una estructura.

Al comparar en mercados, florerías, panaderías y supermercados de Durango, pregunta por presentaciones equivalentes: una maceta pequeña no cuesta lo mismo que una grande, ni un pan individual que uno familiar.

Para los alimentos, preparar una porción de la comida favorita de la persona recordada permite conservar el sentido de la ofrenda y reducir desperdicios.

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Cuida también dónde lo instalas

El altar debe quedar en un espacio estable y fuera de las zonas de paso. Si colocas veladoras encendidas, mantenlas lejos del papel picado, telas y otros materiales inflamables, y bajo vigilancia.

La cantidad de niveles o de productos puede adaptarse al espacio y al presupuesto de cada familia. Las fotografías, los recuerdos y los objetos con valor personal también forman parte de la ofrenda.