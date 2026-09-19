¿Cuánto daño hace el estrés?, Estos son los cinco principales signos

El estrés se ha convertido en uno de los grandes acompañantes de la vida actual. Las prisas, el trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones económicas y hasta la sensación de tener demasiadas cosas pendientes pueden mantener al cuerpo en un estado de alerta constante. No importa demasiado la edad, pues las exigencias de la rutina pueden hacer que el estrés termine formando parte del día a día.

Aunque suele relacionarse principalmente con el estado de ánimo, sus efectos también pueden aparecer de una manera mucho más física. El cuerpo puede comenzar a manifestar el cansancio acumulado, incluso en ocasiones, esas pequeñas señales se normalizan entre la rutina y las obligaciones, pero pueden ser una forma de notar que hace falta bajar el ritmo.

Estas son cinco maneras en las que el estrés puede hacerse presente físicamente y alterar actividades tan cotidianas como dormir, comer o simplemente sentirse con energía.

1. EL SUEÑO COMIENZA A CAMBIAR

Una de las primeras cosas que puede resentir el estrés es el descanso. Las preocupaciones pueden mantener la mente activa justo cuando llega la hora de dormir, haciendo más difícil conciliar el sueño o provocando despertares durante la noche. Como consecuencia, el descanso puede sentirse poco reparador y el cansancio puede acumularse al día siguiente.

2. EL CUERPO VIVE EN TENSIÓN

El estrés puede hacer que los músculos permanezcan contraídos durante más tiempo de lo habitual, especialmente en zonas como el cuello, los hombros y la espalda. De ahí pueden aparecer sensación de rigidez, molestias musculares o esa clásica sensación de terminar el día con el cuerpo completamente tenso. Cuando esta situación se mantiene, las molestias pueden volverse cada vez más frecuentes.

3. LA CABEZA TAMBIÉN RESIENTE LA PRESIÓN

Los dolores de cabeza pueden aparecer o hacerse más frecuentes durante periodos de estrés. La tensión muscular, el cansancio y la falta de descanso pueden contribuir a estas molestias, que muchas veces llegan después de jornadas largas frente a la computadora, pendientes acumulados o días especialmente demandantes.

4. EL ESTÓMAGO PUEDE CONVERTIRSE EN OTRO PUNTO DE ALERTA

El estrés también puede alterar la forma en que funciona el sistema digestivo. Puede presentarse como malestar estomacal, sensación de inflamación, cambios en el apetito o modificaciones en los hábitos intestinales. Por eso no resulta extraño que, en temporadas de mayor presión, la alimentación y la digestión también se sientan diferentes.

5. LA ENERGÍA COMIENZA A DESAPARECER

Vivir durante mucho tiempo con preocupaciones y tensión puede terminar siendo agotador. El cansancio constante, la sensación de falta de energía y la dificultad para recuperarse después de una jornada pesada pueden convertirse en parte de la rutina. Incluso cuando se consigue dormir algunas horas, el cuerpo puede sentirse como si todavía necesitara una pausa.

¿CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS?

Más allá de identificar estas señales, también existen formas sencillas de reducir el estrés antes de que se vuelva parte permanente de la rutina. Dormir lo suficiente, mantener horarios de descanso, realizar alguna actividad física, hacer pausas durante jornadas largas y reservar momentos para actividades agradables pueden ayudar a recuperar el equilibrio. También puede ser útil limitar el exceso de pendientes y aprender a establecer espacios sin trabajo, pantallas o responsabilidades.

Cuando el estrés se vuelve constante o comienza a interferir de manera importante con el sueño, la alimentación, el trabajo o las actividades cotidianas, buscar apoyo profesional puede ser una buena opción.