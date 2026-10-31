¿Cuánto medía la catrina del desfile que se volvió viral? Aquí te contamos

Las celebraciones por el Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México han dejado una de las imágenes más llamativas de este año, una Catrina monumental que, además de sorprender por su tamaño, se convirtió en protagonista de cientos de memes en redes sociales.

La figura fue instalada en el Zócalo capitalino como parte de la Ofrenda Monumental del Día de Muertos, inaugurada el pasado 29 de octubre.

Desde entonces, miles de visitantes han acudido para observar la estructura, cuya altura supera la de algunos monumentos reconocidos internacionalmente.

¿Cuánto mide la Catrina gigante del Zócalo?

La monumental figura alcanza una altura de 33.411 metros, es decir, aproximadamente lo equivalente a un edificio de 11 pisos. Sus dimensiones también permiten compararla con el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil, cuya estatua mide 30 metros sin considerar su pedestal.

La escultura fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección de Carlos Camilo Báez, y requirió alrededor de nueve meses de planeación. Para su construcción se utilizaron más de 20 toneladas de acero, miles de metros de tela y aproximadamente tres mil metros de iluminación LED .

Además, su vestido morado y su estructura fueron diseñados para que pudiera apreciarse tanto de día como de noche.

¿Por qué se volvió viral en redes sociales?

Aunque la intención original era rendir homenaje a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana, la Catrina terminó convirtiéndose en un fenómeno de internet.

Los usuarios comenzaron a compartir montajes donde aparece enfrentándose a Godzilla, caminando entre los edificios del Centro Histórico e incluso protagonizando escenas similares a las películas de ciencia ficción.

Uno de los apodos que adquirió fue "Sheinbaumzilla", utilizado por internautas que hicieron una comparación entre el peinado de la escultura y el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La obra también rinde homenaje al grabador mexicano José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, imagen que posteriormente se popularizó como La Catrina y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos.