¿Cuánto pagó el influencer Aldo De Nigris por cenar en el restaurante del chef Salt Bae?

El influencer y creador de contenido Aldo De Nigris denunció públicamente haber recibido un cobro inesperado tras acudir al restaurante Nusr-Et Steakhouse, propiedad del famoso chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, en la Ciudad de México.

Todo comenzó con una invitación del famoso chef

De acuerdo con el relato de Aldo De Nigris, acudió al restaurante acompañado de algunos amigos, quienes ya tenían una reservación en el establecimiento ubicado dentro del hotel St. Regis, sobre Paseo de la Reforma.

El influencer explicó que inicialmente no tenía pensado gastar una cantidad importante, pues incluso comentó que ya había comido previamente en su hotel. Sin embargo, decidió quedarse para conocer el restaurante y vivir la experiencia de ser atendido por uno de los chefs más mediáticos del mundo.

Según la versión del influencer, el chef les comentó que él se encargaría de la carne y que ellos únicamente pidieran las bebidas, situación que Aldo interpretó como una cortesía.

¿Cuánto pagó?

A través de un video compartido en sus redes sociales, el ganador de La Casa de los Famosos México aseguró que terminó pagando más de 35 mil pesos por una cena que, según sus propias expectativas, no superaría los 2 mil 500 pesos. La situación rápidamente se volvió viral y abrió un debate entre usuarios sobre la transparencia en los restaurantes de lujo y el costo de este tipo de experiencias.

¿Quién es Salt Bae y por qué su restaurante es tan exclusivo?

Nusret Gökçe alcanzó fama internacional en 2017 gracias a un video viral en el que aparecía colocando sal sobre un corte de carne con un peculiar movimiento de muñeca que rápidamente se convirtió en un fenómeno de internet.

Desde entonces, el empresario turco construyó una cadena internacional de restaurantes bajo la marca Nusr-Et, con sucursales en ciudades como Dubái, Londres, Nueva York, Miami, Las Vegas y, recientemente, la Ciudad de México.

Sus establecimientos son conocidos por ofrecer cortes premium, carne Wagyu, mariscos y piezas cubiertas con oro comestible, además de recibir constantemente a celebridades, deportistas y empresarios de distintas partes del mundo.

La reciente apertura de la sucursal mexicana generó una gran expectativa entre los aficionados a la gastronomía de lujo. Sin embargo, la experiencia compartida por Aldo De Nigris ha colocado nuevamente al restaurante en el centro de la conversación pública, alimentando el debate sobre los elevados precios, la comunicación con los clientes y las expectativas que genera una marca tan reconocida a nivel internacional.