¿Cuántos frentes fríos espera México en la temporada 2026-2027? Esto dice el pronóstico

Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre los próximos fenómenos que esperaría México; entre ellos se encuentran los frentes fríos, que traerán diversos pronósticos para la mayoría del territorio nacional.

Estos fenómenos, conocidos por ser un choque entre dos masas de aire (una fría y una cálida), suelen iniciar luego de que la temporada de lluvias comienza a ser más calmada.

Según la información que ha trascendido, se espera que para el 15 de septiembre se tenga el primer sistema frontal ; sin embargo, podría no llegar con tanta fuerza.

¿Qué cambios climáticos hay con los frentes fríos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura que, tras formarse un frente frío, podría provocar la formación de tormentas severas y eventos de "Norte".

Los vientos que se presentan con estos fenómenos suelen ser de 40 a 60 kilómetros por hora, con una duración de entre cinco y siete días sobre el país, lo que genera el enfriamiento del ambiente.

Además de esto, es posible que se tengan bajas temperaturas, lluvias, nevadas y oleaje.

¿Cuántos frentes fríos tendrá la temporada 2026-2027?

A menos de un mes de que inicie esta nueva temporada, los mexicanos se han cuestionado cuántos sistemas frontales estarán presentes para este término del 2026 y el inicio del 2027.

De acuerdo a Conagua, se esperan al menos 50 frentes fríos; sin embargo, entre octubre y febrero tendrán la mayor cantidad , en comparación con el promedio habitual.

Septiembre: 3

Octubre: 5

Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 7

Febrero: 6

Marzo: 6

Abril: 6

Mayo: 4

Se prevé que terminen hasta mayo de 2027, sin descartar que se extienda y haya frentes fríos fuera de temporada, como lo que ocurrió en los meses de junio y julio de este año.