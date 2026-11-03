Cuarto frente frío se aleja de Durango; ¿cómo estará el clima este miércoles 4 de noviembre?

El cuarto frente frío de la temporada comenzó a alejarse de Durango, pero dejó las primeras temperaturas bajo cero del periodo invernal, con seis grados negativos en la comunidad de La Rosilla, municipio de Guanaceví.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este sistema frontal se desplaza hacia el Golfo de México ; sin embargo, su paso provocó una mañana de heladas en las partes altas de la sierra duranguense.

En La Rosilla, el termómetro descendió hasta los seis grados bajo cero, mientras que, en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, se registró cero grados, misma temperatura que en San Bernardo.

En Santiago Papasquiaro y la zona sur de la ciudad de Durango se reportaron siete grados; ocho en Poanas y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo; nueve en Hidalgo y Canatlán; 10 en Súchil, Vicente Guerrero y Ocampo; 11 en la ciudad de Durango e Indé, y 12 grados en Guadalupe Victoria.

Para este miércoles se prevé que continúen las mañanas frías a heladas en la zona serrana , aunque las condiciones podrían mejorar ligeramente en la región central del estado. Durante el día se espera cielo mayormente despejado.

En la ciudad de Durango se pronostica poca nubosidad, con una temperatura mínima de 11 grados centígrados y una máxima de 30 por la tarde. Para la noche se esperan 14 grados, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.