Cuatro boxeadores duranguenses obtienen medallas en el Torneo Internacional BOXAM de España

Cuatro pugilistas originarios de Durango concluyeron su participación en el Torneo Internacional BOXAM, celebrado en La Nucía de Alicante, España, con un balance general de una medalla de plata y tres de bronce. El contingente registró actividad en diversas categorías por edad y peso, midiéndose ante rivales de distintas delegaciones internacionales en la fase final del certamen.

Arrancan motores con victoria

La actuación de mayor alcance correspondió a Saedh Bueno en la división de -75 kilogramos, categoría Sub-19. El peleador accedió de manera directa a la pelea por el título del torneo, donde enfrentó en la jornada de cierre al representante de Francia, Yanis Tavares, en un combate que definió el primer lugar del podio.

Durante el desarrollo del choque, el pugilista duranguense ajustó su estrategia tras un primer asalto de escasa iniciativa por parte de Tavares. En el segundo y tercer episodio, Bueno logró impactar combinaciones efectivas que revirtieron tres tarjetas de los jueces a su favor. No obstante, la diferencia en la puntuación final terminó inclinándose de manera estrecha hacia el deportista francés por decisión dividida, otorgándole a Bueno la presea plateada.

Aseguran su lugar con talento

En la categoría Sub-17, dentro de la división de -52 kilogramos, Marcos Heraclio Rodríguez finalizó su participación con la medalla de bronce tras caer en la fase semifinal. Rodríguez sostuvo un enfrentamiento parejo de principio a fin contra Atabek Hojyyev, representante de Turkmenistán, quien finalmente se llevó la victoria por la vía de la decisión dividida tras tres asaltos.

Las dos medallas restantes fueron obtenidas en el sector Sub-15. Johana Daniela Perales aseguró el tercer puesto en la división de -60 kilogramos al instalarse en la ronda semifinal de su cuadro. De manera similar, José Edmundo Ordaz alcanzó el bronce en la categoría de -66 kilogramos, cerrando con ello la cosecha en el podio.

Con estos cuatro podios en suelo alicantino, el grupo de deportistas cerró su actuación en la competencia internacional europea, registrando combates definidos en su mayoría por estrechos márgenes en las tarjetas de los jueces y asegurando posiciones entre los primeros tres lugares de sus respectivas divisiones.