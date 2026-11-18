En Durango, alrededor de cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con la distribución geográfica de la pobreza infantil correspondiente a 2024, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado se ubica dentro del rango de entre 20 y 40 por ciento de población infantil y adolescente en condiciones de pobreza, según el mapa nacional elaborado por el organismo estadístico, en el que cinco entidades del norte del país reportaron porcentajes inferiores al 20 por ciento.

En el marco del Día Mundial de los Derechos de las Infancias, que se conmemora este 20 de noviembre, el Inegi dio a conocer que, a nivel nacional cerca de 14 millones de personas de cero a 17 años, equivalentes al 38.7 por ciento de la población de ese grupo de edad, vivían en condiciones de pobreza multidimensional durante 2024.

De ese total, 11.3 millones se encontraban en pobreza moderada, mientras que 2.7 millones estaban en pobreza extrema. Esto significa que prácticamente cuatro de cada 10 menores de edad en México enfrentaban condiciones de pobreza.

El organismo detalló que la situación es todavía más complicada durante la primera infancia, pues el 41.9 por ciento de las niñas y niños de cero a cinco años se encontraba en pobreza multidimensional.

Para el grupo de seis a 11 años, la proporción fue de 39.3 por ciento, mientras que entre los adolescentes de 12 a 17 años alcanzó el 36 por ciento.

Aunque la pobreza infantil disminuyó en el país durante los últimos años, las cifras todavía reflejan una problemática importante. Entre 2016 y 2024, el porcentaje de menores en esta condición pasó de 51.3 a 38.7 por ciento, una reducción de 12.6 puntos porcentuales, equivalente a 6.4 millones de niñas, niños y adolescentes menos en situación de pobreza.

Sin embargo, las carencias sociales continúan afectando a una parte importante de esta población. La principal es la falta de acceso a la seguridad social, que alcanzó al 55.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes, es decir, alrededor de 20.1 millones de personas.

A esta problemática se suma la falta de acceso a los servicios de salud, que afectó a 12.9 millones de menores, equivalentes a aproximadamente una tercera parte de la población infantil y adolescente del país.