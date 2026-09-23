IMSS confirma que cuatro de los cinco bebés de Durango fallecieron por la misma bacteria

De los cinco recién nacidos fallecidos recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote, mientras que en el quinto caso los estudios epidemiológicos resultaron negativos a dicho microorganismo.

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detalló que entre el primero y el 19 de septiembre la UCIN atendió a un total de 11 neonatos en estado crítico.

De ese grupo, seis fueron dados de alta sin que se detectara la presencia de la bacteria , por lo que se encuentran en sus hogares.

La funcionaria federal precisó que la relación causa-efecto entre el agente bacteriano y cada uno de los fallecimientos continúa bajo análisis especializado por parte del IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Aclaró que los dictámenes finales se darán a conocer en primera instancia a los familiares.

Como parte de los protocolos sanitarios, la vigilancia microbiológica se amplió a la totalidad de las instalaciones del nosocomio señalado.

De acuerdo con la especialista, las pruebas aplicadas hasta el momento no han identificado el microorganismo en ninguna otra área del hospital.

Asimismo, enfatizó que el espacio físico de la UCIN ha permanecido cerrado al público y en proceso de revisión desde el inicio de las indagatorias.

Respecto a versiones que circulaban sobre un presunto contagio en una paciente adolescente, la representante del IMSS desmintió categóricamente el señalamiento, asegurando que la menor recibe la atención correspondiente por un cuadro ajeno al brote perinatal.

Por otra parte, la institución descartó cualquier desabasto de insumos, al señalar que revisiones conjuntas entre autoridades federales y estatales confirmaron la existencia y suficiencia de medicamentos, así como de insumos de limpieza y desinfección necesarios para la operatividad del inmueble.

Finalmente, se informó que Jorge Marengo, titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, arribó a la capital duranguense para dar seguimiento directo a la atención de las familias afectadas, en tanto que las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen del brote.