Cuatro trabajadoras de la educación resultaron lesionadas durante un accidente registrado este jueves en la carretera libre Durango-Mazatlán, por lo que fueron trasladadas a un hospital de la capital duranguense.

El hecho vial fue de tipo volcadura y ocurrió en un tramo posterior al retén ubicado sobre dicha vía de comunicación.

Entre las lesionadas se encuentra Magali Cortez Martínez, de 44 años de edad, así como Laura Celia Espinoza Sánchez, de 37 años.

En el mismo accidente resultaron heridas Adilene Jaquelin Rodríguez Ávalos, de 36 años, y Cassandra Jareth Rodríguez Moreno, de 26 años de edad.

Tras el percance, las cuatro mujeres recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de su traslado a la ciudad de Durango.

Las pacientes fueron ingresadas al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Alrededor de las 17:30 horas se notificó a las autoridades sobre el ingreso de las cuatro mujeres, quienes, de acuerdo con la información proporcionada desde el nosocomio, se desempeñan como maestras.