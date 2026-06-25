Cuatro personas son detenidas con 25 dosis de cristal en Gómez Palacio; una es mujer

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal durante distintos recorridos de vigilancia en Gómez Palacio, como parte de las acciones del Operativo Dragón, como una estrategia enfocada en la prevención del delito y el combate al narcomenudeo en la región Laguna.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en total fueron aseguradas 25 dosis de presunta droga conocida como cristal, además de dinero en efectivo, durante intervenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los detenidos fue Héctor, de 49 años, interceptado en la colonia Santa Rosa, donde presuntamente le localizaron siete dosis del estupefaciente y 150 pesos . En una segunda acción, realizada en la colonia Lázaro Cárdenas, fueron detenidos Isaí, de 37 años; Tania, de 31; y Manuel, de 29, quienes portaban entre cinco y siete envoltorios con la misma sustancia.

Las detenciones reflejan la dispersión territorial de este delito en distintos sectores de Gómez Palacio, donde las autoridades mantienen operativos de vigilancia para detectar puntos de distribución y consumo de drogas.

Los cuatro implicados fueron puestos a disposición de la Vicefiscalía General del Estado Región Laguna, instancia que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.