El maxibaloncesto duranguense disputará la Gran Jornada de Juegos COMELEC Material Eléctrico

Cuatro de las quintetas más representativas del maxibaloncesto duranguense pondrán a prueba su preparación este sábado 24 de octubre cuando disputen la Gran Jornada de Juegos COMELEC Material Eléctrico, un cuadrangular que servirá como antesala de compromisos nacionales e internacionales para todos los participantes.

El certamen reunirá a COMELEC 55, Profes ITD-Maestros del Tecno, Máster 50 y Máster 45 en el Gimnasio de la Sección 44, donde los equipos buscarán afinar detalles competitivos en una fase clave de sus respectivas preparaciones.

En preparación a competencias de nivel

Para COMELEC 55, la jornada representa una de las últimas oportunidades para ajustar su funcionamiento colectivo antes de su participación en el Mundial de Maxibaloncesto que se celebrará en Argentina. Del otro lado, Profes ITD-Maestros del Tecno utilizará el torneo como parte de su puesta a punto de cara a los próximos Juegos InterTec's.

Las escuadras de Máster 45 y Máster 50 también llegan con objetivos definidos. Ambos conjuntos continúan su preparación rumbo al Campeonato Nacional de Maxibaloncesto programado en Monterrey, Nuevo León, una de las competencias más importantes de la disciplina en el país.

Encuentros que nadie se quiere perder

La actividad comenzará a las 10:00 horas con el encuentro entre COMELEC 55 y Maestros del Tecno. A las 11:00 horas se enfrentarán Máster 50 y Máster 45. Más tarde, a las 12:00, los equipos derrotados disputarán el duelo por el tercer lugar, mientras que la gran final se desarrollará a partir de la 1:00 de la tarde.

Más allá del resultado, el cuadrangular ofrecerá una valiosa oportunidad de fogueo para los cuatro representativos y reunirá en una misma jornada a jugadores de amplia trayectoria dentro del baloncesto duranguense, en una cita que promete intensidad competitiva y buen nivel sobre la duela.