La cosecha del futbol infantil duranguense volvió a dar de qué hablar fuera del estado. Cuatro jugadores formados en la Academia Tigres Durango destacaron durante el fin de semana en torneos nacionales de gran relevancia, dejando resultados que les permitieron competir y sobresalir ante algunos de los mejores talentos del país.

Busca vestir de 'Merengue'

Uno de los nombres más destacados fue el de Leo Castro, quien participó en Querétaro dentro del Challenge Real Madrid con un representativo de Torreón en la categoría Sub-10. El atacante duranguense firmó una actuación sobresaliente al marcar 10 goles a lo largo del certamen, cifra que resultó determinante para que su equipo alcanzara el campeonato tras imponerse en la final a un conjunto de Nuevo León.

La recompensa fue aún mayor. Gracias a la conquista del torneo, Castro obtuvo el derecho de viajar a Madrid, España, donde en abril de 2027 disputará encuentros frente a filiales del Real Madrid y tendrá la oportunidad de conocer el estadio Santiago Bernabéu, una de las sedes más emblemáticas del futbol mundial.

Destacaron con creces

En otro escenario de alto nivel, Iker Martínez, categoría 2016, acudió a un Torneo de Visorias celebrado en la Ciudad de México. El delantero fue pieza fundamental en la conquista del campeonato al aportar cinco anotaciones para su equipo en una competencia que reunió a destacados prospectos infantiles de distintas entidades del país.

La actividad no terminó ahí. Una vez concluido ese compromiso, Martínez, José Reyes y Juan Pablo Guereca se trasladaron al Ajusco para disputar la Copa Futuros Campeones con un representativo de Guadalajara. Los tres futbolistas volvieron a destacar con actuaciones sólidas y aportaciones ofensivas que impulsaron a su escuadra hasta la ronda de semifinales.

Más allá de los resultados puntuales, las actuaciones de estos jóvenes reflejan el crecimiento del futbol infantil duranguense en escenarios de proyección nacional. Títulos, goles y una próxima experiencia internacional colocan a estos jugadores entre los talentos a seguir de cara a los próximos años.