“Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. y por los judíos. Luego vinieron por mí. y ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.

MARTIN NIEMÖLLER

No, no estoy de acuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa que ha desechado la suspensión concedida a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, logró que se revocara el descongelamiento de las cuentas en las que recibía sus pensiones: del IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).