Cuentas Públicas 2025: algunos Ayuntamientos de Durango rebasaron límite de observaciones

Algunos Ayuntamientos de Durango obtuvieron informes negativos en la revisión de sus Cuentas Públicas 2025, debido a que el porcentaje de observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) superó el límite establecido para alcanzar una calificación favorable.

La diputada local Rocío Rebollo Mendoza, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, explicó que recién efectuó una lectura preliminar de los informes entregados por la ASE sobre el ejercicio fiscal del 2025.

Al respecto, precisó que cuando las observaciones rebasan el 10 por ciento de lo ejercido, el resultado de la fiscalización se considera negativo, aunque no proporcionó el número de Municipios que se encuentran en esta situación ni mencionó de cuáles se trata.

La legisladora señaló que las Cuentas tienen la particularidad de que involucran ocho meses de las Administraciones Municipales que concluyeron funciones y cuatro meses de los gobiernos que actualmente están en funciones, por lo que las observaciones pueden corresponder a distintos periodos de gestión.

La Comisión de Hacienda comenzará en próximos días las reuniones de revisión con la ASE para aclarar dudas y posteriormente elaborar los dictámenes que serán sometidos al Pleno del Congreso.