Cuestiona la calidad de la pavimentación y bacheo en el municipio de Durango

En el marco de la comparecencia de la Dirección de Obras Públicas Municipales ante el Cabildo de Durango, se cuestionó la calidad de la pavimentación, y la manera en que se están realizando los trabajos debido a que continúan las quejas ciudadanas por afectaciones en diferentes zonas de la ciudad.

El regidor Francisco Franco Soler destacó que existe inquietud entre los regidores de los diferentes partidos sobre lo que está pasando con la pavimentación en la ciudad, sobre todo porque se han presentado numerosas quejas ciudadanas por afectaciones en diferentes zonas.

“No podemos tapar el sol con un dedo, la ciudad pues está hecha a pedazos”, afirmó.

Cuestionó a la Dirección de Obras Públicas, principalmente porque no es el primer año que sus integrantes se encuentran al frente de la dependencia, pues, señaló, se trata de una “segunda temporada”.

“Ya deberían de saber que la ciudad pues en la época de lluvias acaba siendo un cráter, entonces desde aquí simplemente expresar lo que las y los ciudadanos nos piden que digamos en estas comparecencias y pues que nos quedan muchas dudas de la calidad del pavimento”.

Sobre los trabajos que se realizan, el regidor destacó que pareciera que no están preparados para llevar a cabo este tipo de labores o que no las realizan con la calidad que deberían tener.

“Escuchamos que año con año se pavimentan miles de metros cuadrados, pero no sabemos dónde están, porque pues la ciudad está completamente afectada”.

Franco Soler apuntó que también preocupa que ya se cuenta con maquinaria que fue adquirida para poder reaccionar de mejor manera ante este tipo de situaciones, pero no hay mejoras.

“Hay muchas denuncias ciudadanas, ustedes pueden ver las redes sociales, hay desde memes hasta denuncias muy claras de vehículos afectados”, destacó.