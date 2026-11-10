Cuestionan recortes al INAPAM y al INE en el Presupuesto 2027

La falta de recursos para atender necesidades de salud, seguridad, educación y mantenimiento carretero, así como la insuficiencia presupuestal para los programas dirigidos a adultos mayores, fueron algunos de los motivos para votar en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, la diputada federal por Durango, Patricia Jiménez Delgado, cuestionó que el gasto aprobado no atienda las principales necesidades de la población y advirtió que, en el caso de esta entidad, persisten las condiciones de abandono de las carreteras, mientras que la falta de presupuesto y los subejercicios en infraestructura limitan su atención.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el presupuesto del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Jiménez Delgado comparó los recursos asignados en 2025, 2026 y los previstos para 2027, que fueron de 352.7 millones, 282.4 millones y 349.1 millones de pesos, respectivamente. Aunque la cifra para el próximo año representa un incremento de 23.61 por ciento respecto a 2026, sostuvo que todavía se encuentra por debajo del monto de 2025 y que la inflación reduce su capacidad de atención.

La diputada federal también criticó el gasto destinado al Tren Maya y los ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) , en medio de una serie de protestas por parte de trabajadores electorales que demandan mejores condiciones salariales y equipamiento de los módulos de atención; además de que se realizarán elecciones federales justo en 2027.

También cuestionó los recursos destinados al sector salud, al señalar el desabasto de medicamentos y las limitaciones presupuestales de los institutos nacionales, además de advertir que los programas sociales no sustituyen la atención médica ni los servicios integrales para la población.

En seguridad, mencionó la extorsión, la violencia en Sinaloa y la situación de las familias que buscan a personas desaparecidas; mientras que en educación y campo reclamó mayores inversiones en infraestructura, agua, tecnología, riego y financiamiento para productores.

Finalmente, consideró que el monto global del presupuesto, de 10.6 billones de pesos, no garantiza por sí mismo que los recursos lleguen a las necesidades prioritarias de la población, por lo que anunció su voto en contra.