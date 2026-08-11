Cuestionan asignaciones de lugares a escuelas de nivel medio superior en Durango

Las asignaciones de estudiantes de bachillerato mediante el programa federal “Mi Derecho, Mi Lugar” han generado inconformidades debido a que algunos jóvenes fueron enviados a planteles alejados de sus domicilios o de las opciones que habían considerado, situación que legisladores locales plantearon revisar ante el impacto que puede tener en las familias.

El diputado local Martín Vivanco señaló que las inconformidades son legítimas y pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisar el mecanismo utilizado para distribuir los espacios, al advertir que una asignación distante puede implicar mayores gastos de transporte y dificultar la permanencia de los estudiantes. Consideró que la revisión debe realizarse en las 18 entidades que participan actualmente en el esquema.

Por separado, la diputada local Gabriela Vázquez Chacón afirmó que ha recibido diversos casos de estudiantes y familias inconformes y que ha mantenido comunicación con la Secretaría de Educación de Durango para buscar alternativas. Entre los casos que mencionó está el de un joven con discapacidad que optó por acceso al CBTIS 130 por la cercanía con su vivienda, pero fue asignado al CBTIS 110 en una zona distinta de la ciudad, lo que complicaría su traslado.

Ambos legisladores coincidieron en que la problemática corresponde al sistema de asignación federal, aunque Vázquez Chacón consideró necesario que las autoridades educativas estatales mantengan comunicación con la Federación para buscar soluciones. Además del costo del transporte, señaló que la distancia puede afectar la elección de los estudiantes cuando buscan determinado plantel o subsistema por la especialidad o carrera que desean cursar.