Cuestionan destino de 45 mdp para mantenimiento de Parques en Durango

La creación del Instituto Municipal de Parques, justifican que fue bajo la expectativa de construir una política pública con especialistas, maquinaria, conocimiento y criterios de conservación ambiental para el cuidado de estos espacios que son considerados Áreas Naturales Protegidas, por lo que es necesario transparentar la contratación de otra empresa para el mantenimiento.

El regidor Francisco Franco Soler, cuestionó que se destinen alrededor de 45 millones de pesos a una empresa privada, por realizar por siete meses los trabajos de mantenimiento y jardinería de parques.

Comentó que esa inversión al terminar el contrato se va a perder, por lo que solicitó transparentar las razones por las que se consideró esa alternativa como lo más eficiente , y pueda explicar o justificar el beneficio de ese contrato.

El exigir la transparencia del gasto en esos millones de pesos públicos, dijo que no es acusar a nadie de corrupción, sino se trata de rendición de cuentas.

“Lo que queremos saber es qué ganó Durango con esta decisión”, precisó.

CIUDAD ESPONJA

Sobre las recientes lluvias que se registraron en la capital y que generaron inundaciones y daño al patrimonio de diferentes familias, dijo que es necesario que la ciudad pueda avanzar a un modelo de Ciudad Esponja, para captar y retener el agua, además de favorecer su infiltración.

Explicó que el problema no radica únicamente en que las lluvias sean más intensas, sino en que el crecimiento urbano ha reducido las superficies naturales de infiltración y se han modificado los cauces naturales del agua.

Franco Soler apuntó que es necesario dejar de pensar como sacar el agua de la ciudad y pensar en cómo captarla, retenerla y aprovecharla.

Entre las herramientas que permitirían comenzar esta transición, señaló los parques inundables, jardines de lluvia, áreas de infiltración, micropresas y superficies permeables y recordó que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2040 contempla como proyecto prioritario en la retención de agua.

La propuesta es utilizar el Atlas Municipal de Riesgo para identificar las zonas donde las intervenciones son más necesarias y construir proyectos de infraestructura verde para incorporarse gradualmente a la inversión pública.