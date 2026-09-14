Cuestionan deuda y recortes del Paquete Económico 2027

El Paquete Económico 2027 debe evitar un mayor endeudamiento y una presión fiscal adicional para trabajadores, familias y empresas, además de priorizar la inversión en infraestructura y servicios, planteó la diputada federal Patricia Jiménez.

La legisladora detalló que el proyecto contempla alrededor de 1.7 billones de pesos de nuevo endeudamiento, con lo que la deuda total del país llegaría a 21.66 billones de pesos . Consideró que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto de la deuda, sino en el destino de los recursos y los resultados que genere para la población.

También cuestionó la reducción proyectada para el sector energético, al considerar que existen rezagos en infraestructura eléctrica y problemas de suministro. Señaló que contar con electricidad suficiente y confiable es necesario para atraer inversiones, generar empleos y mantener el crecimiento económico.

En materia fiscal, Jiménez Delgado advirtió que el incremento previsto en la recaudación debe revisarse para evitar que termine trasladándose a quienes ya cumplen con sus obligaciones. También pidió analizar las estimaciones de crecimiento económico utilizadas para construir el presupuesto y que éstas correspondan con las condiciones económicas del país.

Respecto a los programas sociales, aclaró que la bancada del PAN no plantea eliminarlos y consideró que las personas que requieren apoyo deben continuar recibiéndolo. Sin embargo, sostuvo que su permanencia depende también de una economía con crecimiento, inversión, empleo formal y mejores ingresos.

La diputada federal adelantó que su bancada revisará la propuesta presupuestal y planteará medidas como reducir la carga fiscal sobre los combustibles, eliminar impuestos al aguinaldo y retirar el IVA al agua.