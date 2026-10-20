Cuestionan en cabildo de Durango la centralización del catastro

Cualquier incremento al impuesto Predial derivado de la nueva legislación catastral y registral será rechazado, al considerar que la actualización de los valores de las propiedades podría elevar la carga fiscal de los duranguenses y afectar la autonomía financiera del Municipio.

El regidor Ignacio Orrante se refirió en este sentido a la aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuyo objetivo es homologar y modernizar los registros de inmuebles en el país. Entre sus disposiciones se contempla una clave única para identificar las propiedades y mejorar la coordinación entre los registros catastrales y públicos.

Orrante Ramírez señaló que el concepto de actualización le genera preocupación porque, desde su perspectiva, podría traducirse en incrementos generalizados sin considerar las diferencias económicas entre colonias, fraccionamientos y ciudades. También cuestionó que la Federación concentre información sobre las propiedades, pues considera que esto podría reducir las facultades de los Municipios.

El regidor estimó que el Ayuntamiento de Durango obtiene cerca de 700 millones de pesos anuales por ingresos propios, recursos que, explicó, son importantes para financiar servicios y programas municipales. Comparó esa cantidad con los aproximadamente mil 200 millones de pesos que representa anualmente la nómina municipal, incluidas prestaciones y otras obligaciones laborales.

Aunque el edil anticipó que respaldará en Cabildo el rechazo a posibles aumentos del Predial en 2027, la aprobación de la ley no implica por sí misma un monto de incremento en las tarifas de este impuesto. A la par, las autoridades federales han sostenido que no establece nuevos impuestos ni eleva las tasas prediales.