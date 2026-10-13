Cuestionan en Durango el destino de becas Benito Juárez del 2024-2025

La observación sobre el manejo de 592.3 millones de pesos vinculados con alrededor de 67 mil estudiantes beneficiarios de las becas Benito Juárez debe aclararse mediante una investigación, planteó la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, quien también pidió revisar si otros programas sociales están llegando a la población que realmente los necesita.

La legisladora señaló que los recursos corresponden al periodo 2024-2025 y advirtió que, mientras no concluya la investigación, no es posible afirmar que se haya cometido un fraude. Sin embargo, consideró necesario que las autoridades competentes determinen qué ocurrió con el dinero y expliquen la situación de los estudiantes relacionados con las observaciones.

Vázquez Chacón sostuvo que el caso debe llevar a revisar las reglas de operación y los resultados de otros apoyos federales. Aunque afirmó que está a favor de los programas sociales, cuestionó que algunos puedan diseñarse sin suficiente planeación y expresó desconfianza sobre su funcionamiento, ante la posibilidad de que los recursos no cumplan con el objetivo para el que fueron asignados.

DETECTAN PERSONAS SIN APOYO

La diputada local añadió que, durante sus recorridos por su Distrito, ha conocido casos de jóvenes y personas adultas mayores que, según dijo, no reciben los apoyos que les corresponderían, mientras otras personas sí los obtienen sin tener la misma necesidad. Por ello, insistió en que las autoridades deben verificar los padrones, transparentar el destino de los recursos y garantizar que los beneficios lleguen a sus destinatarios.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las observaciones se derivan de una auditoría de desempeño que continúa en proceso y que las dependencias involucradas trabajan en las aclaraciones correspondientes.

También sostuvo que durante 2024 se verificó la identidad de los beneficiarios antes de cada dispersión y que actualmente se realizan revisiones presenciales para confirmar que las familias y estudiantes cumplan con los criterios de elegibilidad.