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¡Cuidado! Alertan por llamadas para cobrar supuesta renovación de licencias en Durango

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Autoridades municipales de Durango alertaron sobre un intento de estafa dirigido principalmente a propietarios de negocios, mediante llamadas telefónicas en las que se ofrece renovar la Licencia de Funcionamiento.

De acuerdo con la advertencia, las llamadas se realizan desde el número 662 729 4554. Quienes se comunican aseguran poder efectuar el refrendo e incluso se ofrecen a acudir personalmente para recoger el pago.

Sin embargo, el procedimiento descrito no corresponde a un trámite oficial, por lo que se pidió a la ciudadanía no entregar dinero, proporcionar información personal ni realizar depósitos mediante canales distintos a los autorizados.

Gobierno Estatal
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¿Dónde se realiza el refrendo?


La autoridad municipal aclaró que los refrendos de las Licencias de Funcionamiento deben efectuarse directamente en la Unidad Administrativa Municipal “Guadalupe Victoria”, conocida también como Carnation.


Además, recomendó evitar intermediarios y consultar únicamente los canales oficiales cuando exista alguna duda sobre requisitos, costos o lugares habilitados para realizar el trámite.


En caso de recibir una llamada desde el número señalado, lo recomendable es finalizar la comunicación, no seguir las instrucciones del supuesto gestor y reportar el intento ante las autoridades correspondientes.


Hasta el momento, la alerta se concentra en dicha línea telefónica; sin embargo, los responsables podrían utilizar otros números, por lo que se recomienda desconfiar de cualquier persona que solicite pagos a domicilio o información confidencial para efectuar este tipo de trámites.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Fraude WhatsApp llamadas, mediante, información, Durango

               

                
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